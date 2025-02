Nuoto di fondo, Italia terza nella staffetta mista a Soma Bay. Germania vittoriosa

Andato in archivio il primo appuntamento della Coppa del Mondo del nuoto di fondo a Soma Bay, in Egitto. Nello splendido scenario del Mar Rosso, ultimo giorno di gare e protagoniste le staffette miste. Prova a squadre con due uomini e due donne coinvolti per ciascuna compagine, affrontando la distanza di 1500 metri in acqua con ciascun atleta.

Gli azzurri hanno concluso in terza posizione col crono di 1:11:16.7. Il quartetto formato da Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio ha ottenuto un podio significativo, in un momento particolare dell’annata e con una formazione un po’ rinnovata. Il riferimento è a De Tullio, che ha iniziato la propria avventura nel fondo anche perché allenato da Fabrizio Antonelli, seguendo le orme di Paltrinieri, dividendosi cioè tra piscina (800/1500 sl le distanze preferite) e per l’appunto in mare.

Si risente ancora di una condizione non eccelsa tra le fila tricolori, in particolar modo parlando di Greg che ha ripreso i propri allenamenti a gennaio, dopo una fase di stacco dall’agonismo, posteriore alle Olimpiadi di Parigi e ricordando anche la sua frattura al gomito rimediata nella serata della cerimonia di chiusura dei Giochi.

Vittoria, dunque, della Germania che ha trionfato grazie all’apporto di un grande Florian Wellbrock, già protagonista ieri nella 10 km chiusa davanti a tutti. I teutonici si sono imposti in 1:10:10.9 a precedere di 30.2 Australia 1 e per l’appunto l’Italia (+1:05.8). A completare la top-5 il Brasile (+2:47.0) e la Francia (2:47.4). La Coppa del Mondo tornerà il 25 e 26 aprile con la seconda tappa a Ibiza (Spagna).