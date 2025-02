Nuoto di fondo, Florian Wellbrock vince la 10 km a Soma Bay, 6° Andrea Filadelli. Paltrinieri squalificato

Scenario affascinante quello delle acque del Mar Rosso. A Soma Bay, in Egitto, ha preso il via la Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Un venerdì particolarmente intenso con gli uomini a iniziare alle 09.00 italiane nella loro 10 km e le donne a dare il via alle 12.30 nostrane sulla stessa distanza. Numerosa la pattuglia azzurra presente e curiosità su quello che avrebbe potuto fare Gregorio Paltrinieri.

L’azzurro, tornato a competere dopo i Giochi Olimpici di Parigi e l’impegno nelle tante discusse acque della Senna, non poteva essere al meglio della sua forma, ricordando anche la rottura del gomito sinistro nella cerimonia di chiusura della rassegna a Cinque Cerchi. Allenamenti ripresi solo a gennaio e una programmazione a lungo termine in vista dei Mondiali di Singapore.

Paltrinieri ha cercato di farsi vedere nelle prime fasi, ma non ha mai trovato il ritmo di bracciata ideale e la sua gara si era conclusa a 34″ dal vertice. Greg però è stato squalificato per passaggio irregolare sotto la boa in base al nuovo regolamento. Un destino in comune con Pasquale Sanzullo, che era stato il migliore degli azzurri (sesto), Marcello Guidi, Giuseppe Ilario e Pasquale Giordano. Alla prova dei fatti, sono stati sanzionati dalla giuria solo gli atleti del Bel Paese.

E così Andrea Filadelli è stato lui a ottenere il best result in casa Italia (sesto a 12.4), in una 10 km in cui il tedesco Florian Wellbrock ha fatto la differenza con la sua potenza, completando la prova in 2:01:33.6, davanti alla coppia francese formata da Logan Fontaine (+10.5) e da Marc-Antoine Olivier (+10.8), primatista del massimo circuito l’anno scorso. Quarto l’australiano Nicholas Sloman (+11.7) e quinto l’altro transalpino Sacha Velly (+12.0) che ha tentato una sortita nell’ultimo giro, non avendo però le energie per tenere un ritmo sufficientemente alto. In top-10 si nota la presenza anche di Dario Verani (settimo a 13.6).