Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri torna in gara. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di sci di fondo si aprirà il 21-22 febbraio a Soma Bay (Egitto). La prima tappa andrà dunque in scena nelle acque del Mar Rosso, con la presenza di oltre 120 atleti in rappresentanza di 28 Nazioni: venerdì si disputeranno le 10 km, mentre sabato ci sarà spazio per la staffetta mista. Tra i big internazionali saranno presenti gli argenti delle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero il tedesco Oliver Klemet e l’australiana Moesha Johnson, ma anche i detentori del trofeo (il francese Marc Antoine Olivier e la brasiliana Ana Marcela Cunha).

Gregorio Paltrinieri farà il proprio ritorno in gara dopo la pausa post olimpica. A guidare la squadra azzurra ci sarà anche Ginevra Taddeucci, bronzo ai Giochi nella capitale francese. Convocati anche Dario Verani, Marcello Guidi, Giulia Gabrielleschi, Barbara Pozzobon, che saranno affiancati da Vincenzo Caso, Luca De Tullio, Andrea Filadelli, Chiara Sanzullo.

Paltrinieri ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Ci siamo preparati bene due settimane a Madeira in Atlantico dove abbiamo simulato molte situazioni di gara, tra cui quella con le mute che ci vedrà probabilmente protagonisti agli Europei in Croazia a fine maggio. La mia è stata una pausa più lunga del solito, diciamo fino a dicembre, che ho sfruttato per staccare e per recuperare le energie mentali dopo le fatiche del quadriennio olimpico che mi ha visto comunque protagonista ancora a livello internazionale. Ora non mi pongo grandi obiettivi stagionali, ma il focus resteranno comunque le acque libere che mi vedono più in sintonia con la nuova fase che sto percorrendo. In Egitto troveremo un bel ambiente e spero di fare una buona gara seppure senza grandi velleità“.

Taddeucci ha aggiunto: “Sarà una gara di passaggio in vista dei grandi appuntamenti internazionali. Ho finito lo scorso anno a novembre e poi mi sono presa una pausa in una stagione post olimpica che non è mai facile iniziare di nuovo. Sicuramente la medaglia olimpica mi stimola a far bene e questa tappa mi piace nonostante le condizioni meteomarine non siano ottimali. Ci sarà un po’ di vento e gareggiare nel pomeriggio non ci facilita. Comunque il focus saranno i mondiali di Singapore a luglio dove mi piacerebbe cogliere il primo metallo individuale“.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO NUOTO DI FONDO

Gregorio Paltrinieri, Dario Verani, Marcello Guidi, Vincenzo Caso, Luca De Tullio, Andrea Filadelli, Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Giulia Gabbrielleschi, Chiara Sanzullo.