Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci seconda a Soma Bay nella 10 km femminile

Calato il sipario sul primo giorno di gare nella tappa n.1 della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Soma Bay, in Egitto. Nelle acque libere del Mar Rosso, la 10 km femminile ha messo la parola fine al day-1, dopo quanto accaduto nella prova maschile che ha visto il successo del tedesco Florian Wellbrock, con Gregorio Paltrinieri squalificato per passaggio irregolare sotto la boa in base al nuovo regolamento.

In casa Italia, Ginevra Taddeucci si è confermata atleta di livello eccelso, ricordando il bronzo olimpico della toscana nel contesto speciale e anche da un po’ da “tregenda” nella Senna. La nuotatrice tricolore, infatti, ha concluso al secondo posto la sua prova, gareggiando col solito piglio: nuotata ad alte frequenza, in cerca sempre della massima spinta.

Taddeucci, dunque, ha terminato in piazza d’onore questo primo round del massimo circuito internazionale, preceduta solo dall’australiana Moesha Johnson (argento olimpico a Parigi), a segno col crono di 2:06:34.6. L’azzurra è giunta all’arrivo con un distacco di 3″0, mentre il festival australiano è stato completato da Chelsea Gubecka (terza a 16″4).

Top-5 in cui troviamo la tedesca Isabel Gose (quarta a 2’01″3), nuotatrice nota agli appassionati in piscina visti i suoi riscontri nelle distanze lunghe dello stile libero (bronzo a Cinque Cerchi nei 1500 sl in Francia) e la spagnola Angela Martinez Guillen (+2’01″4). Più attardate le altre italiane: Linda Caponi 13ª a 2’16″4, Giulia Gabbrielleschi 19ª a 2’49″5, Elena Tortora 21ª a 2’52″2, Silvia Ciccarella 24ª a 3’53″4, Barbara Pozzobon 26ª 4’18″9, Giulia Berton 29ª a 4’31″8 e Veronica Santoni 31ª a 5’08″6. Da segnalare la squalifica di Chiara Sanzullo. Si tornerà in acqua domani con le staffette miste 4×1500 metri.