Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci terza nella 10 km dei Campionati Australiani Open

Ginevra Taddeucci inizia al meglio la stagione 2025 del nuoto di fondo: l’azzurra sta prendendo parte all’Ocean Swim Festival, manifestazione valida per i Campionati Australiani Open, classificandosi terza assoluta nella 10 km femminile.

L’azzurra, medaglia di bronzo olimpica in carica nella specialità, nella gara disputata a Busselton Jetti, in Australia, sale sul gradino più basso del podio con il crono di 1:58’10″20. Affermazione della vicecampionessa olimpica, l’australiana Moesha Johnson, vittoriosa in 1:57’34″40, davanti alla connazionale Chelsa Gubecka, alla piazza d’onore in 1:58’07″20.

L’italiana analizza poi la gara al sito federale: “Al quinto giro, quando Moesha è partita, sono rimasta un po’ indietro perché mi sono fermata a fare rifornimento. Poi ho recuperato un pochino, ma alla fine stavo saltando in aria, ero molto provata, anche per la quantità di meduse, ne ho presa una in faccia e sono tutta irritata“.