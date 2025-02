NBA, successo casalingo per i Pistons di Simone Fontecchio. 43 punti di Lillard nella vittoria dei Bucks, bene anche i Rockets

Tre sono le partite giocate nella serata italiana di oggi domenica 9 febbraio per la NBA, dove è sceso in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Rispettano il fattore campo i Detroit Pistons (27-26) contro i Charlotte Hornets (13-37) per 112-102. La franchigia del Michigan parte benissimo con un primo quarto da 39-15, con gli ospiti che cercano di risalire la china ritrovandosi sotto di venti lunghezze all’intervallo lungo (66-46). Nella ripresa il copione del match non cambia, con i Pistons che viaggiano a velocità di crociera e mantengono il +17 alla terza sirena (90-73). Gli Hornets tirano fuori l’orgoglio nel finale con un parziale di 14-0 per accorciare a -3 (90-83), con Detroit che ritorna a macinare gioco e punti per il 112-102 con cui si aggiudica la sfida. Decisivo Cade Cunningham con una tripla doppia da 19 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, con 20 punti di Tobias Harris e la doppia doppia di Jalen Duren (16 punti e 12 rimbalzi) – zero punti in 14’ per il nostro Simone Fontecchio, con 30 punti di Miles Bridges e 26 punti di Seth Curry tra le fila di Charlotte.

Successo casalingo anche per i Milwaukee Bucks (28-23) sui Philadelphia 76ers (20-32) col punteggio di 135-127. Primi 12’ equilibrati (40-39), con i padroni di casa che riescono a piazzare la zampata per il 65-63 con cui si va negli spogliatoi a metà partita. Nel terzo quarto i Bucks aumentano i giri del proprio motore e vanno in doppia cifra di vantaggio (87-76), con Philadelphia che fatica a contenere l’offensiva avversaria e si ritrova a -12 dopo 36’ di gioco (103-91). Nella frazione decisiva Milwaukee vola fino al +25 (118-93), con i 76ers che cercano di limitare parzialmente i danni nel finale per il 135-127 con cui si chiude il match. Damian Lillard trascina i suoi con una prestazione monstre da 43 punti, con 23 punti di Gary Trent Jr. entrato dalla panchina – 39 punti di Tyrese Maxey e 27 punti con 12 rimbalzi di Joel Embiid per gli ospiti.

Vincono di fronte al proprio pubblico anche gli Houston Rockets (33-20) che prevalgono sui Toronto Raptors (16-37) per 94-87. I canadesi provano a sorprendere i texani dopo il primo quarto (18-22), riuscendo a conservare un piccolo vantaggio di cinque punti alla seconda sirena (37-42). Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con Toronto che non molla la presa e rimane a +5 al termine del terzo parziale (58-63). Nel quarto conclusivo Houston tenta il tutto per tutto e riesce a mettere la freccia fino al +10 (93-83), con i Raptors che non riescono a reagire e cedono alla distanza per 94-87. 19 punti e 7 rimbalzi di Dillon Brooks e 18 punti con 9 rimbalzi di Jalen Green tra i texani, con Immanuel Quickley ultimo ad arrendersi dei suoi con 20 punti e 8 rimbalzi al pari di Scottie Barnes (15 punti e 9 rimbalzi).

