Basket femminile: Italia sconfitta in Cechia nell’ultima e ininfluente partita di qualificazione agli Europei 2025

L’Italia chiude con una sconfitta la fase di qualificazione agli Europei 2025, che nel girone in questione è sostanzialmente una parola fuori luogo visto che i Paesi che hanno voce in capitolo sono tutti ospitanti. A Brno la Cechia vince sul filo di lana per 74-69, ma alla fine dei conti per le azzurre tutto conta relativamente, visto che il primo posto nel raggruppamento è cosa già fatta. L’appuntamento è ora per il viaggio verso il girone di Bologna, al PalaDozza, dal 18 al 21 giugno.

Se una definizione di primo quarto si può dare, questa è molto semplice: percentuali alte senza sosta. Partono fortissimo le azzurre, con Fassina, Cubaj e soprattutto Villa a firmare l’1-9. Per qualche momento l’attacco ceco è solo Vorackova, ma l’Italia trova ogni volta protagoniste diverse: prima Verona, poi Keys, quindi ancora Madera. Il ritmo altissimo lo regge però Reisingerova, fondamentale nella capacità della Cechia di tenere il passo. A fine primo quarto si accende anche Holesinska, che poi riesce a portare il punteggio sul 23-27.

Ancora Holesinska sigla da tre il -1 ceco e poi la parità: 4/4 da tre in quasi un amen. Si prosegue secondo un importante tira e molla: ogni volta che le azzurre, con Andrè, Trucco o Cubaj, tentano di riallungare arrivano i rientri, con Holesinska, Hamzova o Reisingerova protagoniste. C’è anche il sorpasso di Sotolova, ma l’Italia riacciuffa subito le ceche con Cubaj. Ancora Sotolova da tre riesce a rimandare avanti la Cechia, che stavolta riesce a reggere fino al 41-39 dell’intervallo.

Si riparte con il massimo vantaggio (+4) preso dalle ceche, solo che Zandalasini accorcia subito sul -1. L’Italia, però, fa molta più fatica in attacco, ed è anche il momento migliore della Cechia, che non lo sfrutta in pieno e lascia le azzurre vicine. Tanto meglio: Fassina e Cubaj con un paio di gran bei tiri siglano il 47-47. Stavolta sono le azzurre ad avere un momento decisamente ricco di soddisfazioni, con Zandalasini che trascina le compagne verso il +5 (47-52). Reisingerova e Holesinska trovano un controparziale di 0-7, prima dei punti di Andrè che chiudono sul 54-54 il terzo periodo.

Al ritorno sul parquet le azzurre subiscono un momento negativo: nel giro di un minuto e mezzo Pospisilova e Vorackova siglano il 61-54 per le padrone di casa, fatto che porta Capobianco a chiamare timeout. Questo, però, non cambia la situazione, perché la Cechia continua a spingere sull’acceleratore e sale fino al +10 (66-56). Il canestro si tappa d’improvviso, poi si riapre con Cubaj, Verona e Pan che riescono a rimettere in carreggiata la situazione, pur se ora alla Cechia entrano anche cose difficili, come la forzatura di Stoupalova. C’è chi però non vuole una fine anticipata: è Zandalasini, che riesce con classe a firmare il -3, cercando di prendersi anche altre responsabilità sena però miglior fortuna. Si entra nell’ultimo minuto con l’Italia che ci prova con Villa e poi Pan (da tre), poi Cubaj prende il rimbalzo e guadagna due liberi, che realizza. Vorackova, a -25″3, replica dalla media per il nuovo +3 ceco, c’è timeout, Pan tira da tre, sbaglia, Cubaj prende il rimbalzo, ma sono scaduti quelli che, in teoria, dovevano essere 24 secondi e invece sono 14 (errore del tavolo che Capobianco fa veementemente notare). Com’è come non è, finisce 74-69.

CECHIA-ITALIA 74-69

CECHIA – Pospisilova 9, Stoupalova* 4, Vitulova, Vorackova* 14, Sotolova 5, Hamzova* 5, Kopecka 2, Vyoralova* 4, Holesinska 17, Malikova ne, Cechova ne, Reisingerova* 14. All. Ptackova

ITALIA – Keys* 2, Villa* 7, Pasa, Zanardi, Verona 9, Zandalasini* 9, Pan 12, Trucco 2, Cubaj* 16, Madera 3, Fassina* 5, Andrè 4. All. Capobianco