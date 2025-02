Basket, Cremona colpo salvezza. Successi anche per Venezia, Reggio Emilia, Trento, Brescia e Bologna

Si è appena conclusa la diciannovesima giornata del massimo campionato italiano di basket, con sei partite a chiudere il weekend in attesa della pausa per la Coppa Italia. Dopo i successi di Milano e Scafati ieri sera, oggi tante le sfide importanti sia per chi è in corsa per un posto ai playoff sia per chi sta lottando per non retrocedere. Ecco come è andata.

Si parte dal Taliercio con Venezia-Napoli, sfida importantissima per entrambe le formazioni, alla disperata caccia di punti per raddrizzare la stagione. Ma il match dura solo un quarto, chiuso con la Reyer avanti di due punti, poi nei parziale a cavallo dell’intervallo fa il vuoto la squadra di Spahija, toccando il +30, e alla fine si impone per 91-68. Al Palaverde, invece, scontro tra Treviso e Reggio Emilia e match decisamente più equilibrato tra due formazione che hanno i playoff nel mirino. Parte meglio la squadra di casa, che nel primo quarto fa la partita e chiude sul +8. Regge l’urto Reggio nei secondi dieci minuti, finiti in parità 22-22, mentre nel terzo parziale gli ospiti ricuciono il gap e si lotta punto a punto. E una tripla di D’Angelo Harrison a 10” dalla fine manda le due squadre all’overtime, dove però è Reggio Emilia a imporsi, scappando via subito, e vincendo 90-94.

All’Itelyum Arena si sono affrontate, invece, Varese e Trento, quasi un testacoda e che ha visto l’equilibrio durare un solo quarto, chiuso in perfetta parità sul 25-25. Nel secondo parziale, invece, gli ospiti hanno cambiato marcia, soprattutto in difesa, tenendo i lombardi a 13 punti e andando al riposo lungo sul +14. A quel punto la Dolomiti Energia Trentino ha dovuto solo controllare il match fino a imporsi con un buon 79-92. Grande equilibrio, invece, alla Palaleonessa, dove si sono affrontate Brescia e Trieste, uno dei big match di giornata. Se il primo quarto premia maggiormente Brescia, i due periodi centrali sono a favore di Trieste che va all’ultimo stop sul +1. Si lotta, così, punto a punto fino alla sirena, con Brescia che ha preso un vantaggio minimo e lo tiene vincendo 93-90.

In serata le ultime due sfide e si è partiti dal Palaenergetica per Tortona-Bologna, altro big match di giornata. Match molto equilibrato per un quarto e mezzo, dove la Virtus prova ad allungare, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo. Ma nella seconda metà del secondo quarto cambia marcia la formazione emiliana e va al riposo sul +16. Gestisce senza grossi problemi la Virtus il vantaggio nella ripresa e, così, alla fine Bologna si impone 66-98. Infine, al Palaradi in scena altro testacoda tra Cremona e Trapani. Match che vive un grande equilibrio nel primo tempo, con gli Sharks che a lungo fanno la parte della lepre, provano ad allungare a inizio secondo quarto, ma un ottimo parziale della Vanoli ribalta la situazione e si va al riposo sul +4 Cremona. L’altalena, però, continua, con Trapani che chiude il terzo quarto avanti, mentre i padroni di casa piazzano un parziale di 12-2 nell’ultimo quarto. E Trapani non riesce a riaprire i giochi, scappa via Cremona che si impone 85-80 e lascia l’ultimo posto in classifica a Pistoia, affiancando Napoli al penultimo posto, con Varese e Scafati a due lunghezze, in una corsa salvezza che promette spettacolo.