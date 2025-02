NBA, i risultati della notte (8 febbraio): Devin Booker trascina i Suns nell’overtime. Bene Fontecchio nella vittoria Pistons

Sette le partite andate in scena nell’ultima notte NBA, in cui tante prestazioni individuali si sono viste in maniera più che chiara. E, soprattutto, si è anche potuto verificare quali siano le fisionomie delle varie franchigie dopo la trade deadline che, nella sostanza, ha per buona misura sconvolto il panorama da cima a fondo.

La performance da MVP della notte la piazza Devin Booker, che trascina i Phoenix Suns (26-25) alla vittoria sugli Utah Jazz (12-38). 47 i suoi punti con 11 assist annessi, una serata tra le migliori del suo anno e non solo per piegare una bella resistenza da parte della franchigia di Salt Lake City, pur sorretta dai sei uomini in doppia cifra, dai 21 di John Collins e dai 19 con 22 rimbalzi di Walker Kessler.

Continua la marcia dei Cleveland Cavaliers (42-10), che battono per 124-134 i Washington Wizards (9-42) nel confronto tra la squadra con il secondo miglior record e quella con il peggiore. Ci vogliono tutti, Donovan Mitchell (33 punti), Evan Mobley (27) e Darius Garland (23) per piegare la resistenza molto forte dei Wizards, o meglio di un eccellente Jordan Poole da 45 punti. I San Antonio Spurs (22-27) sfiorano la grande rimonta, l’accarezzano, ma una tripla di Miles Bridges (25 per lui) a un secondo dalla fine spegne le speranze e fa festeggiare gli Charlotte Hornets (13-36). 117-116 il risultato finale con anche 24 punti e 10 assist di Lonzo Ball da una parte e 22 del neo-Spurs De’Aaron Fox dall’altra.

Buone notizie per i Detroit Pistons (26-26), che sconfiggono con margine i Philadelphia 76ers (20-31). Malik Beasley non sta a guardare e tira fuori una serata da 36 punti, mentre dalla panchina Simone Fontecchio gioca 18’50” con 10 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. In breve, un contributo più che valido. Per i Sixers 27 di Tyrese Maxey e 23 di Joel Embiid. Giornata felice per i Brooklyn Nets (18-34), che provano a rientrare in zona play-in battendo i Miami Heat (25-25) per 102-86 con un irreale ultimo quarto da 31-9. Cameron Johnson scrive 18 sul suo tabellino personale, D’Angelo Russell lo aiuta con 17, per gli Heat 20 dalla panchina di Terry Rozier.

Vittoria importante anche per gli Atlanta Hawks (24-28), anche se pirotecnica. I Milwaukee Bucks (27-23) perdono sì 115-110, ma questi sono gli andamenti dei quarti: 36-26 Hawks, 19-47 Bucks, 37-17 e poi 23-20 Hawks. Quattro le doppie doppie per i padroni di casa, ma il top scorer, Trae Young, non la realizza, “limitandosi” a 24 punti. Dall’altra parte 26 e 15 rimbalzi di Bobby Portis e tripla doppia sfiorata da Damian Lillard (23-9-10). Infine, gli Oklahoma City Thunder (41-9) rispondono a distanza ai Cavaliers battendo per 121-109 i Toronto Raptors (16-36). Ai 25 del solito Shai Gilgeous-Alexander si aggiungono i 27 di Jalen Williams, mentre per i Raptors ce ne sono 21 di Scottie Barnes.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

