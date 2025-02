NBA, i risultati della notte (7 febbraio): i Lakers battono Golden State. Jokic, ennesima tripla doppia

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano sei le partite in programma. Tra le sfide spiccava il derby californiano tra i Los Angeles Lakers di James LeBron e i Golden State Warriors di Steph Curry, mentre interessanti anche le sfide tra Boston e Dallas, così come quella tra Denver e Orlando. Ecco come è andata.

Sono i Los Angeles Lakers a vincere il derby californiano con i Golden State Warriors imponendosi 120-112. Match sempre in controllo di LeBron e compagni, che toccano anche il +26, permettono ai Warriors di rientrare in partita, ma non di chiudere il gap, che resta costantemente vicino alla doppia cifra. E nella sfida tra fenomeni è LeBron James a vincere con 42 punti e 17 rimbalzi, mentre Steph Curry si ferma a 37 punti. Perdono, invece, i Los Angeles Clipper che vengono superati dagli Indiana Pacers per 112-119. Match dai quattro volti, con i Clippers che partono meglio, guidano la partita per tutto il primo tempo, ma nel terzo quarto si fanno ribaltare, con Indiana che va avanti. Ma i Pacers non uccidono il match e a cavallo dell’ultimo periodo LAC sembra poter prendere il controllo del match. Ma il parziale nel finale firmato Indiana vale il successo in un match dove spicca Pascal Siakam con 33 punti e 11 rimbalzi.

Colpo gobbo dei Dallas Mavericks che espugnano il campo dei Boston Celtics per 120-127. Non c’è ancora in campo il neoacquisto Anthony Davis per Dallas, e così è Klay Thompson a prendere in mano la squadra texana e guidarla alla vittoria in un match dove i Celtics hanno sempre dovuto rincorrere e Dallas ha anche toccato il +27. Top scorer con 25 punti, come detto, Klay Thompson, ma anche Jaylen Brown per Boston, mentre da sottolineare i 15 rimbalzi di Daniel Gafford. Successo per i Minnesota Timberwolves che superano gli Houston Rockets per 127-114. Match equilibratissimo, dove Houston ha guidato quasi sempre, ma senza mai trovare la doppia cifra di vantaggio. E nell’ultimo quarto si involano i Wolves e lo fanno grazie ai 41 punti di uno scatenato Anthony Edwards.

Match senza storia a Denver dove i Nuggets battono gli Orlando Magic 112-90. Dopo un primo quarto equilibrato, infatti, i padroni di casa scappano via, toccano anche il +33, mentre per Orlando non c’è nulla da fare. Top scorer Michael Porter Jr con 30 punti, ma ennesima tripla doppia per Nikola Jokic che chiude con 28 punti 12 assist e 10 rimbalzi. Vittoria interna anche per i Portland Trail Blazers che superano i Sacramento Kings 108-102. Match che si decide nell’ultimo quarto, al termine di una partita giocata molto sull’equilibrio e dove spiccano i 30 punti di Anfernee Simons.

I RISULTATI DELLA NOTTE (7 FEBBRAIO)

Boston Celtics – Dallas Mavericks 120-127

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 127-114

Denver Nuggets – Orlando Magic 112-90

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 108-102

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 120-112

Los Angeles Clippers – Indiana Pacers 112-119