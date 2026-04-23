NBA, i risultati della notte (23 aprile): Detroit pareggia i conti con Orlando, i Thunder battono i Suns e vanno sul 2-0

Proseguono spediti i playoff per la NBA 2025-2026, con due partite andate in scena nella notte distribuite tra la Eastern e la Western Conference: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States, dove come sempre non sono mancate le grandi emozioni.

I Detroit Pistons si riprendono subito il fattore campo in gara-2 contro gli Orlando Magic vincendo per 98-83 e pareggiando così i conti nella serie che ora si sposta in Florida per le prossime due partite. I padroni di casa partono subito bene (7-3), con gli ospiti che prendono prontamente le misure e riescono anche a mettere la freccia (20-21) prima di subire sul finire di primo quarto un mini-break per il +4 Detroit (25-21). Nella seconda frazione i Pistons provano ad allungare ulteriormente e toccano anche il +8 (31-23), con i Magic che reagiscono e pareggiano anche a metà parziale (35-35). Cade Cunningham e compagni non riescono a scappare nuovamente e la sfida rimane in perfetta parità all’intervallo lungo (46-46). Ripresa che si apre con un altro break Pistons per il +11 (57-46), con la squadra dominatrice della regular season ad Est che preme sull’acceleratore e vola addirittura a +27 (76-49) senza concedere possibilità di replica agli avversari che cercano di limitare i danni alla terza sirena (84-62). Ultimo quarto di pura gestione per la compagine del Michigan forte dell’importante margine accumulato in precedenza, con i Magic che provano a rendere meno pesante il passivo: finisce 98-83, Detroit pareggia 1-1 nella serie prima di andare ad Orlando. 27 punti e11 assist di un ottimo Cade Cunningham e 16 punti e 11 rimbalzi di Tobias Harris, con 18 punti, 6 rimbalzi e 8 assist di Paolo Banchero ultimo ad arrendersi per i Magic.

Gli Oklahoma City Thunder non lasciano scampo ai Phoenix Suns nemmeno in gara-2, con i campioni in carica che vincono in casa per 120-107 e si portano così sul 2-0 in questo primo turno di playoff. Phoenix prova a sorprendere Oklahoma City in apertura di match (12-14), con i Thunder che iniziano a scaldare i motori e con un parziale di 7-0 mettono prontamente il naso avanti (21-14). I Suns non ci stanno e spinti dai punti di Devin Booker accorciano a -1 dopo 12’ (30-29). Nel secondo quarto la franchigia detentrice del titolo non riesce a scappare, con gli avversari che però concedono qualche canestro di troppo e scivolano a -10 (61-51). La partita rimane comunque in equilibrio, con Oklahoma City a +8 prima di rientrare negli spogliatoi (65-57). La ripresa si apre ancora nel segno dei Thunder che innestano le marce alte e tentano l’allungo forse decisivo aggiornando costantemente il massimo vantaggio (82-67), con i Suns che faticano a contenere l’offensiva e crollano sul finire di quarto addirittura fino al -23 (100-77). Shai Gilgeous-Alexander e compagni iniziano quindi a giocare col cronometro nella frazione conclusiva visto il margine rassicurante (108-89), con Phoenix che accenna una timida reazione nel finale ma non basta per ribaltare la partita: finisce 120-107, i Thunderrispettano il fattore campo e vanno sul 2-0 con la serie che prosegue in Arizona per gara-3 e gara-4 già decisive per i Suns. Shai Gilgeous-Alexander trascina i suoi con 37 punti e 9 assist al pari di Chet Holmgren (19 punti e 8 rimbalzi), con 30 punti di Dillon Brooks e 21 di Devin Booker tra le fila degli ospiti al pari di Jalen Green (21 punti).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Orlando Magic 98-83 (Serie in parità 1-1)

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 120-107 (Thunder avanti 2-0 nella serie)