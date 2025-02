NBA, i risultati della notte (6 febbraio): Shai Gilgeous-Alexander fa 50 e trascina i Thunder, sconfitta per i Pistons di Fontecchio

Una lunga notte quella completata da poco in NBA con ben undici partite andate in scena, dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons: andiamo quindi a fare un recap di quanto accaduto oltreoceano.

Vittoria di misura dei San Antonio Spurs (22-26) sugli Atlanta Hawks (23-28) per 125-126 con 24 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 24 punti e 13 assist del neo-arrivato De’Aaron Fox – ai padroni di casa non bastano i 30 punti e 12 rimbalzi di Onyeka Okongwu e i 32 punti con 13 assist di Trae Young. Sconfitta casalinga per i Detroit Pistons (25-26) contro i Cleveland Cavaliers (41-10) per 115-118: decisivi Evan Mobley con i suoi 30 punti e Darius Garland con 25 punti, con 38 punti e 9 assist di Cade Cunningham tra i Pistons – 3 punti in 11’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio. Fanno saltare il fattore campo anche i Milwaukee Bucks (27-22) contro i Charlotte Hornets (12-36) per 102-112 grazie alla doppia doppia di Damian Lillard (29 punti e 12 assist) e di Bobby Portis (23 punti e 17 rimbalzi), con Nick Smith Jr. top scorer di Charlotte con 23 punti. Blitz esterno dei Memphis Grizzlies (35-16) sui Toronto Raptors (16-35) col punteggio di 107-138 con 32 punti di Jaren Jackson Jr. e 26 punti di Ja Morant – doppia doppia di Zach Edey con 13 punti e 15 rimbalzi, con Jamal Shead miglior realizzatore di Toronto (14 punti) al pari di Ja’Koe Walter e Oochai Agbaji.

Affermazione fuori casa dei Miami Heat (25-24) sui Philadelphia 76ers (20-30) per 101-108 grazie ai 30 punti di Tyler Herro e ai 23 di Nikola Jovic subentrato dalla panchina – ai 76ers non bastano i 31 punti di Tyrese Maxey e la doppia doppia di Kelly Oubjre Jr. con 15 punti e 11 rimbalzi. Vincono in trasferta anche i Washington Wizards (9-41) contro i Brooklyn Nets (17-34) per 102-119: Bilal Coulibaly trascina i suoi con una tripla doppia da 11 punti, 10 rimbalzi e 11 assist insieme a Bub Carrington con 16 punti e 10 assist – 19 punti di Jordan Poole, con Keon Johnson ultimo ad arrendersi dei Nets con 25 punti. I Minnesota Timberwolves (28-23) esultano di fronte al pubblico amico contro i Chicago Bulls (22-30) per 127-108: Anthony Edwards si prende la copertina con i suoi 49 punti, con 22 punti e 10 rimbalzi di Naz Reid – doppia doppia anche per Rudy Gobert (10 punti e 15 rimbalzi), con 20 punti di Coby White e 19 di Josh Jiddey tra i Bulls. Larga vittoria dei Denver Nuggets (32-19) contro i New Orleans Pelicans (12-39) per 144-119 grazie alla tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (38 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) e ai 39 punti con 12 rimbalzi di Michael Porter Jr. – 23 punti per Christian Braun, con 28 punti di Zion Williamson e 25 punti di Trey Murphy III tra i Pelicans.

Successo interno degli Utah Jazz (12-37) sui Golden State Warriors (25-25) col punteggio di 131-128: 31 punti di Jordan Clarkson e 15 punti e 18 rimbalzi di Walkers Kessler, con 26 punti di Keyonte George entrato a partita in corso – 32 punti di Steph Curry non bastano ai campioni del 2022 ad evitare il ko, con 29 punti di Brandin Podziemski. Prosegue la corsa in vetta alla Western Conference degli Oklahoma City Thunder (40-9) che vincono contro i Phoenix Suns (25-25) per 140-109 con i 50 punti di uno scatenato Shai Gilgeous-Alexander e 17 punti di Andrew Wiggins – per i Suns 25 punti di Bradley Beal subentrato dalla panchina e 19 punti di Devin Booker. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA gli Orlando Magic (25-27) espugnano Sacramento battendo i Kings (25-25) per 111-130 con 31 punti di Franz Wagner e 23 punti e 9 assist di un ritrovato Paolo Banchero – 21 punti e 13 rimbalzi per Domantas Sabonis e 19 punti di DeMar DeRozan tra le fila dei californiani.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 125-126

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 115-118

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 102-112

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 107-138

Philadelphia 76ers-Miami Heat 101-108

Brooklyn Nets-Washington Wizards 102-119

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 127-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 144-119

Utah Jazz-Golden State Warriors 131-128

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 140-109

Sacramento Kings-Orlando Magic 111-130