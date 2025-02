NBA, i risultati della notte (5 Febbraio): i Lakers travolgono i Clippers, Boston vince il big match con Cleveland

Le 7 partite che l’NBA ci ha proposto stanotte, hanno garantito lo spettacolo previsto ed hanno offerto dei risultati tutt’altro che scontati. A Los Angeles, in maniera del tutto inaspettata, i Lakers (29-19) di Lebron e del nuovo acquisto Doncic (ancora ai box per infortunio) dominano i Los Angeles Clippers (28-22) con un parziale di 97-122. Lebron James chiude ancora una volta una fantastica prestazione da 26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist e regala ai Lakers la terza vittoria consecutiva.

I Boston Celtics (36-15) vincono una partita difficile, 105-112, in trasferta contro i Cleveland Cavaliers (40-10), primi ad Est, nonostante la doppia doppia di Donovan Mitchell (31 punti e 10 rimbalzi), mentre Portland (22 vittorie e 29 sconfitte), in casa, regola 112-89 gli Indiana Pacers (28-21), portando avanti la striscia positiva di cinque vittorie consecutive.

I Philadelphia 76ers (20-29) battono in volata i Dallas Mavericks (26-25) 118-116 al Wells Fargo Center. Kyre Irving è il miglior realizzatore della partita con 34 punti ma il centro dei 76ers Joel Embiid trova una super prestazione che gli vale la tripla doppia: 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Ai Chicago Bulls (22-29) servono, invece, 133 punti per battere i 124 di Miami (24-24) con una super partita del lituano Matas Buzelis, classe 2004, autore di 24 punti e 3 rimbalzi.

Al Barclays Center, i Brooklyn Nets (17-33) hanno la meglio sugli Houston Rockets (32-18) per 99-97, aprendo la crisi dei Rockets dopo quattro sconfitte consecutive ed un terzo posto ad Ovest non più sicurissimo. Per i Rockets c’è comunque da segnalare la doppia doppia del turco Alperen Sengun con 24 punti e ben 20 assist. Chiude la notte NBA il successo dei New York Knicks (34-17) a Toronro contro i Raptors (16-34) per 115-121, con i 28 punti di Brunson e la doppia doppia di Karl-Anthony Towns con 27 punti e 20 assist.