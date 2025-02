NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Nuggets e Thunder senza problemi, Brunson vola e trascina i Knicks

Dieci le partite giocate in una notte che, al solito, è stata foriera di spettacolo, punti e se vogliamo anche storie da raccontare da una parte all’altra degli States. Andiamo nel dettaglio a scoprire quanto accaduto oltreoceano.

Vittoria sul filo di lana per gli Atlanta Hawks (23-27) sui Detroit Pistons (25-25): un 130-132 che porta largamente la firma di Trae Young con i suoi 34 punti, mentre non bastano ai Pistons i 30 con 14 assist di Cade Cunningham. 16’15” in campo per Simone Fontecchio con 4 punti. I Washington Wizards (8-41) battono gli Charlotte Hornets (12-35) per 114-124 con 26 punti di Bilal Coulibaly e 22 di Kyle Kuzma, vanificando la tripla doppia (24-10-10) di Miles Bridges.

Al Madison Square Garden i New York Knicks (33-17) conquistano un successo di valore sugli Houston Rockets (32-17): nel 124-118 spiccano e non poco i 42 con 10 assist di Jalen Brunson, e anche qui c’è una tripla doppia non vittoriosa: quella di Amen Thompson (25-11-11). Roboante, invece, l’affermazione degli Oklahoma City Thunder (39-9) sui Milwaukee Bucks (26-22): 125-96 con i primi due quarti che terminano allo stesso modo, vale a dire 39-22. Shai Gilgeous-Alexander è sempre lui, con 34 punti; dall’altra parte, con le tante assenze di spicco, 16 per Ryan Rollins.

I Sacramento Kings (25-24) ottengono un 114-116 molto importante sui Minnesota Timberwolves (27-23). Sono 33 i punti di DeMar DeRozan nello specifico, capaci di vanificare i 30 di Naz Reid. I Memphis Grizzlies (34-16) non si fanno troppi problemi contro i San Antonio Spurs (21-26): 128-109, 31 di Jaren Jackson Jr., 27 di GG Jackson dalla panchina e pratica archiviata. Per gli Spurs 27 di Victor Wembanyama.

Tiratissima anche la vittoria degli Indiana Pacers (28-20) sugli Utah Jazz (11-37): il 111-112 arriva dopo un’estenuante vera e propria volata finale e con 22 punti di Pascal Siakam e 18 di Tyrese Haliburton. La doppia doppia da 21 e 12 rimbalzi di John Collins e i 21 di un Jordan Clarkson versione panchinaro di lusso non bastano. Nel 125-113 dei Denver Nuggets (31-19) sui New Orleans Pelicans (12-38) arriva immancabile la tripla doppia di Nikola Jokic (27-14-10), anche se per punti Michael Porter Jr. fa il suo eccome con 36. Poco sostenuti dal resto della squadra, invece, Trey Murphy III (41) e CJ McCollum (30) dall’altra parte.

L’unico supplementare della serata arriva tra Portland Trail Blazers (21-29) e Phoenix Suns (25-24): 119-121 per i Blazers con 25 e 20 rimbalzi di DeAndre Ayton e 24 di Deni Avdija contro i 34 di Devin Booker e i 27 di Kevin Durant. Infine, i Golden State Warriors (25-24) continuano ad acuire la crisi degli Orlando Magic (24-27): 104-99 con 25 di Andrew Wiggins e 24 di Steph Curry contro i 26 dalla panchina di Cole Anthony.

