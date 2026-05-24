NBA, i risultati della notte (24 maggio): i Knicks vanno sul 3-0 contro i Cavaliers e sono ad un passo dalle Finals

I New York Knicks non lasciano nuovamente scampo ai Cleveland Cavaliers nelle finali di Conference ad Est! In gara-3 a campi invertiti la franchigia della ‘Grande Mela’ vince 108-121 e vola sul 3-0 nella serie, ad una sola vittoria dalle NBA Finals che tornerebbe a disputare a quasi 30 anni di distanza dall’ultima volta. I Cavaliers sono letteralmente spalle al muro e devono cercare di aggiudicarsi gara-4 per allungare la serie almeno a gara-5 ed evitare anche lo sweep (sconfitta 4-0, ndr).

Uscita perfetta dai blocchi dei Knicks (0-5), con i Cavaliers che ci mettono un po’ a carburare ma riescono a riportarsi sotto con il tap-in di Mobley (9-10). New York risponde andando a bersaglio dalla lunetta con Towns e Anunoby (17-22), con il centro portoricano che apre un parziale di 7-0 per il primo vantaggio in doppia cifra (19-29). Cleveland prova a reagire immediatamente senza far scappare gli avversari, con una tripla per parte di Dennis Schröder e Josh Hart che chiudono la frazione sul 27-37. Mini-parziale dei padroni di casa in apertura di secondo quarto per tornare a -6 (31-37), con James Harden che penetra e appoggia per accorciare ulteriormente a -2 (41-43). I Knicks replicano dall’arco con Anunoby (44-48), ma i ‘Cavs’ sembrano aver preso fiducia e pareggiano con la penetrazione di James Harden (48-48). Josh Hart e Jalen Brunson ridanno ossigeno ai Knicks (51-58), con Donovan Mitchell che piazza la bomba del 54-60 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la partita rimane sul filo dell’equilibrio, con Cleveland che riesce a rimanere a contatto grazie ai canestri pesanti di Donovan Mitchell e ai liberi di Evan Mobley (64-67). Mikal Bridges piazza quattro punti consecutivi per rimettere due possessi pieni di vantaggio (64-71), con Max Strus perfetto dalla distanza per il -5 (69-75). New York ritrova prontamente fluidità in attacco e sfonda ancora la doppia cifra di margine con i liberi di Jalen Brunson (74-87), con la schiacciata di Evan Mobley e l’alley oop di Mitchell Robinson su assist di Brunson che valgono l’82-91 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Josh Hart inaugura le marcature del quarto conclusivo (82-94), con Landry Shamet che piazza due bombe in fila per il +14 Knicks (91-105). I Cavaliers non riescono più a contenere l’offensiva ospite senza riuscire al tempo stesso ad incidere nell’altra metà campo, con Anunoby e Brunson che mantengono il +14 per New York a 4’ dal termine (100-114) con lo striscione del traguardo sempre più vicino. Una penetrazione di Mobley e due liberi di Karl-Anthony Towns fissano il punteggio finale sul 108-121 con cui i Knicks battono a domicilio i Cavaliers in gara-3, vanno sul 3-0 nella serie e tra 48 ore circa avranno a disposizione il primo match-point per volare alle NBA Finals.

30 punti di Jalen Brunson e 22 punti di Mikal Bridges tra le fila di New York, con Karl-Anthony Towns che accarezza la tripla doppia (13 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) – 12 punti e 9 rimbalzi per Josh Hart, con 24 punti e 6 rimbalzi di Evan Mobley e 23 punti di Donovan Mitchell tra i Cavaliers che non possono più sbagliare se vogliono provare ad allungare la serie delle finali per la Eastern Conference.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference Finals

Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121 (New York avanti 3-0 nella serie)