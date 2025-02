NBA, i risultati della notte (3 febbraio). Cleveland demolisce Dallas, rimonta Boston a Philadelphia. Bene Memphis e Detroit

Sono cinque le partite che si sono disputate in NBA. Comincia malissimo il post Luka Doncic per i Dallas Mavericks, che vengono travolti dai Cleveland Cavaliers addirittura per 144-101. Un dominio assoluto quello della miglior squadra della Easter Conference, al quarto successo consecutivo, che dopo il primo quarto era avanti 50-19 e poi all’intervallo 91-46, arrivando ad un solo punto dal record di sempre nel primo tempo per punti segnati. Nel festival di Cleveland ci sono le doppie doppie di Darius Garland (17 punti e 10 assist) ed Evan Mobley (22 punti e 11 rimbalzi) oltre alla clamorosa prestazione dalla panchina di Sam Merrill, che mette a referto 27 punti. Dallas paga le tantissime assenze (Irving, Washington, Gafford, Powell oltre a quelle ovvie di Davis e Christie) con il solo Jaden Hardy a 21 punti che prova a salvarsi.

Un Simone Fontecchio da 11 punti e 4 assist in 18 minuti dà il suo contributo nella vittoria dei Detroit Pistons per 127-119 sui Chicago Bulls. I padroni di casa sono trascinati da Cade Cunningham, che chiude con 22 punti e 15 assist, e Jalen Duren, anche lui in doppia doppia con 21 punti e 13 rimbalzi. Detroit con questa vittoria continua ad essere in piena corsa per entrare direttamente ai playoff tra le migliori sei, mentre a Chicago non basta la tripla doppia di Nikola Vucevic da 20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Clamorosa rimonta dei Boston Celtics sul campo di Philadelphia. I campioni NBA in carica toccano anche il -26, ma riescono a recuperare grazie ad un formidabile secondo tempo, dove piazzano soprattutto un ultimo quarto da 38-16. Jayson Tatum è il trascinatore con 35 punti ed 11 assist, ma anche Jaylen Brown chiude in doppia doppia con 21 punti e 10 rimbalzi. Per i Sixers, con le solite assenze di Embiid e George, il migliore è ancora una volta Tyrese Maxey con 34 punti, anche se 23 arrivati nel solo primo tempo.

Bella vittoria dei Toronto Raptors, che superano 115-108 i Los Angeles Clippers in un match ha visto i padroni di casa gestire tranquillamente per tre quarti, prima di subire una mini rimonta dei Clippers nell’ultima frazione. Per la squadra canadese il migliore è RJ Barrett con 20 punti, ma ci sono anche i 18 di Gradey Dick, mentre ai Clippers non bastano i 25 punti di James Harden.

In chiusura poi il successo in trasferta di Memphis, che si porta al secondo posto della Western Conference. I Grizzlies, seppur privi di Ja Morant, espugnano il campo di una Milwaukee al terzo ko di fila, che cede 132-119. Un devastante ultimo quarto da 39-20 lancia una Memphis guidata da un fenomenale Jaren Jackson Jr. da 37 punti. Per i Bucks il migliore è come sempre Giannis Antetokounmpo, che chiude con 30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist.

RISULTATI NBA 2025 (3 FEBBRAIO)

Detroit Pistons – Chicago Bulls 127-119

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 144-101

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 115-108

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 110-118

Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies 119-132