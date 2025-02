NBA, i risultati della notte (1 febbraio): Wemby batte Antetokounmpo, mentre volano i Pistons di Fontecchio

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA ed erano 7 le partite in programma. Tra le sfide più attese quella tra 76ers e i Nuggets di Jokic, così come lo scontro tra colossi Spurs-Bucks, cioè Wembanyama e Antetokounmpo. E in campo anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.

Continuano a correre i Detroit Pistons che battono i Dallas Mavericks per 117-102 e si confermano in piena zona playoff. Texani che partono meglio, toccano la doppia cifra di vantaggio nel primo quarto, ma poi piano piano cedono ai Pistons, guidati da uno scatenato Cade Cunningham che chiude con 40 punti e fa scappare Detroit nell’ultimo quarto. Per Simone Fontecchio 4 punti in 15’30” in campo. Vincono anche i Denver Nuggets che espugnano il campo dei Philadelphia 76ers per 134-137. Match equilibratissimo, con le due squadre in parità a 60 secondi dalla fine. Poi sale in cattedra il solito Nikola Jokic, che segna 8 punti consecutivi in 47” e guida i suoi al successo. Non bastano ai 76ers i 42 punti e i 9 assist di Tyrese Maxey, top scorer di serata.

Giannis batte Victor 35-30 ma non basta, perché i San Antonio Spurs dominano i Milwaukee Bucks e si impongono 118-144. Lo fanno dopo un primo tempo equilibratissimo, ma dove i Bucks finiscono la benzina e nella ripresa gli Spurs scappano via, guidati da un Wembanyama che chiude con 30 punti, 14 rimbalzi. Come detto, non bastano invece i 35 punti e 14 rimbalzi di Antetokounmpo a Milwaukee. Vittoria anche per i Los Angeles Clippers che superano gli Charlotte Hornets per 104-112. Non dominano i californiani, ma dopo il primo quarto mettono la testa avanti e non si girano più indietro, con gli Hornets che restano aggrappati al match ma non hanno la forza di ribaltarlo. Match comunque equilibrato, come dimostrano i 27 punti sia di Norman Powell per i Clippers sia di Miles Bridges per gli Hornets.

Nelle ultime tre partite di giornata successo esterno di misura dei Boston Celtics sui New Orleans Pelicans per 116-118, con il canestro vincente di Tatum a 0,4” dalla sirena, mentre ai Pelicans non bastano i 40 punti di Trey Murphy III. Vincono anche i Chicago Bulls che espugnano il campo dei Toronto Raptors per 106-122, con 25 punti di Coby White; mentre nell’ultimo match di giornata netto successo dei Phoenix Suns sui Golden State Warriors per 105-130, con 31 punti e 11 assist di Devin Booker.

I RISULTATI DELLA NOTTE (1 FEBBRAIO)

Detroit Pistons – Dallas Mavericks 117-102

Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers 104-112

Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 134-137

Toronto Raptors – Chicago Bulls 106-122

New Orleans Pelicans – Boston Celtics 116-118

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 144-118

Golden State Warriors – Phoenix Suns 105-130