NBA, i risultati della notte (2 febbraio): tris di triple doppie tra Jokic, LeBron James e Hart

Nove partite disputate nella notte NBA, anche se l’attenzione in questa fattispecie finisce per rivolgersi lontano dal parquet visti i movimenti di mercato che si sono visti nelle scorse ore (leggere alla voce Doncic-Davis, lo scambio che nessuno s’aspettava tra Lakers e Mavericks).

Rimanendo per ora sul campo, e lasciando ad altri lidi le analisi su quanto sopra descritto, continua la crisi paradossale degli Orlando magic (24-26), battuti dagli Utah Jazz (11-36) per 113-99 in virtù soprattutto dei 22 di Collin Sexton e dei 19 di John Collins. Non basta ai Magic una gran prestazione di Franz Wagner da 337 punti perché, a parte i 23 di Cole Anthony, vanno tutti sotto la doppia cifra realizzativa. Gli Indiana Pacers (27-20) battono per 132-127 gli Atlanta Hawks (22-27): nella battaglia dei quintetti in doppia cifra da una parte c’è equilibrio con i 20 di Pascal Siakam e i 19 di Andrew Nembhard, dall’altra inutili i 34 con 17 assist di Trae Young.

Non si contano ormai più, e anzi neanche fanno più notizia, le triple doppie di Nikola Jokic: stavolta porta alla vittoria i Denver Nuggets (30-19) contro gli Charlotte Hornets (12-34) per 104-107 scrivendo 28-13-17 sul tabellino, e con l’aiuto di Christian Braun (24 e 11). Dall’altra parte 24 e 12 di Miles Bridges. Per quel che riguarda gli Oklahoma City Thunder (38-9), quasi esagerato il 144-110 contro i Sacramento Kings (24-24). E stavolta non è Shai Gilgeous-Alexander il top scorer (29 per lui), ma un maestoso Aaron Wiggins da 41 e 14. Per i Kings 20 di De’Aaron Fox.

103-105, molto a sorpresa, per i Washington Wizards (7-41) sui Minnesota Timberwolves (27-22), in una partita rimasta punto a punto fino alla fine. 31 i punti di Kyle Kuzma per i vincitori, per gli sconfitti 23 con 12 rimbalzi di Jalen McDaniels. Altro risultato contro pronostico il 98-110 dei Brooklyn Nets (16-33) sugli Houston Rockets (32-16): Jalen Green scrive 29 sul tabellino, ma non è sufficiente di fronte ai 21 di Ziaire Williams e al quintetto in doppia cifra dei Nets.

Lottano e vincono i Miami Heat (24-23), anche qui per 103-105, contro i San Antonio Spurs (21-25): 30 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo, oltre a un grande contributo dalla panchina, fanno la voce grossa in questa partita punto a punto contro i 18 di Devin Vassell (e gli Spurs privi di Wembanyama). I Los Angeles Lakers (28-19), ora sulla bocca di tutti per ovvie ragioni, battono i New York Knicks (32-17) per 112-128 in un’autentica battaglia delle triple doppie: vince LeBron James (33-11-12) su Josh Hart (26-13-11). Infine, i Portland Trail Blazers (20-29) superano i Phoenix Suns (25-23) per 127-108 con sette uomini in doppia cifra e 24 di DeAndre Ayton; dall’altra parte 37 di Devin Booker, 22 di Kevin Durant e poco altro.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

