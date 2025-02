NBA, i risultati della notte (28 febbraio): vincono Warriors e Lakers, Denver sconfitta dai Bucks

Nella notte NBA sono andate in scena solo cinque partite, proponendo interessanti scontri al vertice e lotte per le zone più umili della classifica. Sono scese in campo alcune delle squadre più importanti di questa lega come i Los Angeles Lakers, i Milwaukee Bucks e Golden State Warriors.

La prima partita della notte ha visto protagonista proprio la squadra di San Francisco, che ha battuto gli Orlando Magic (29-32) con il parziale di 115-121. Per i Golden State Warriors (32-27) si tratta della quinta vittoria consecutiva, grazie ad uno stratosferico Stephen Curry, autore di 56 punti. Ottima prova anche per Paolo Banchero che ne segna ben 41.

La sfida molto attesa tra Milwaukee Bucks (33-25) e Denver Nuggets (38-21) si è conclusa con la vittoria dei Bucks 121-112. Entrambe le squadre navigano in zone alte della classifica e sono ampiamente dentro i playoff. Il miglior realizzatore della partita, a tratti molto equilibrata, è stato il serbo Nikola Jokic con una tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Importanti numeri anche per la stella greca Giannis Antetokounmpo che mette a referto 28 punti e 19 assist.

I Dallas Mavericks (32-28) privi di Luka Doncic, riescono a battere 103-86 Charlotte Hornets (14-44) che colleziona così 5 sconfitte consecutive e resta penultima ad Est. Dallas, grazie ad un Irving da 25 punti, rimane nelle quattro squadre che disputeranno il play-in a fine stagione. Terza vittoria consecutiva per i New Orleans Pelicans (16-43) che battono in trasferta 116-124 i Phoenix Suns (27-32). Sembra che nelle ultime partite i Pelicans abbiano finalmente trovato la chiave della vittoria, aiutati da Zion Williamson, autore oggi di una tripla doppia (27 punti, 10 rimbalzi, 11 assist).

Nell’ultima partita della giornata i Los Angeles Lakers (36-21) confermano il momento positivo battendo i Minnesota Timberwolves (32-28) con il parziale di 111-102. La squadra dell’eterno Lebron James, autore oggi di una super prestazione conclusa con 33 punti e 17 rimbalzi, rimane al quarto posto ad Ovest, molto vicina alla terza posizione occupata dai Denver Nuggets.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Golden Sate Warriors 115-121

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 121-112

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets 103-96

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 116-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 111-102