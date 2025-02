Olimpia Milano-AS Monaco stasera in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Dopo la lunga pausa per far spazio alle Coppe nazionali e all’ultima finestra per le Qualificazioni ad Eurobasket 2025 ritorna l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano! Oggi giovedì 27 febbraio alle ore 20:30 i meneghini ospitano all’Unipol Forum di Assago l’AS Monaco per la ventisettesima giornata della regular season 2024-2025.

L’EA7 Emporio Armani si presenta al match odierno forte del successo maturato contro lo Zalgiris Kaunas nell’ultimo turno di Eurolega disputato quasi un mese fa, con i campioni d’Italia che si trovano al decimo posto con 14-12 di record quindi ancora in corsa per un posto nella post-season. Coach Ettore Messina ha ritrovato le prestazioni di Nikola Mirotic, che cercherà di trascinare la squadra al pari di Zach LeDay e Shavon Shields.

In cerca di pronto riscatto invece l’AS Monaco, con la squadra del Principato che è uscita sconfitta dal confronto contro il Partizan Belgrado (69-86) nella partita precedente, con gli uomini di coach Vassillis Spanoulis attualmente in quarta posizione con 16-10 di score al pari di Panathinaikos Atene, Stella Rossa Belgrado e Bayern Monaco. Sfida particolare per Mike James che ritorna al Forum da ex di turno.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti di questo match di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI

Giovedì 27 febbraio

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-AS Monaco – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 205)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-AS MONACO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport