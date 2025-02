Basket Femminile, Sassari perde ancora contro Ferrol e saluta l’EuroCup

La Dinamo Sassari non compie l’impresa e perde ancora contro le spagnole di Ferrol. Dopo la sconfitta della gara di andata, conclusa con un distacco di 19 punti, la squadra italiana è stata battuta anche al ritorno con il punteggio di 89-70. La compagine iberica si è dimostrata superiore in entrambe le partite ed ha meritato l’accesso alla semifinale di EuroCup 2025.

Avvio di gara equilibratissimo con Sassari che, per prima, crea un vantaggio di 6 punti con la tripla di Sara Toffolo. Parziale che raggiunge il +8 con i due punti di Sparkle Taylor. Le spagnole cercano di colmare il distacco ma le isolane sfruttano al meglio i tiri liberi. Nel finale del primo quarto Ferrol segna 5 punti consecutivi e, grazie ad Angela Mataix, autrice già di 10 punti, chiude la prima frazione 22-23 con un solo punto di svantaggio.

Nel secondo quarto il copione è lo stesso, tanti errori e squadre molto vicine nel punteggio. È ancora Taylor che rompe la parità mettendo a referto 5 punti consecutivi, ma le iberiche rimontano e fissano la parità a quota 32. La compagine italiana alza la qualità della sua difesa ed acquisisce un vantaggio di 9 punti grazie alla tripla di Giulia Natali. Ed è proprio Natali che, con un canestro sulla sirena, chiude la seconda frazione 36-47 per Sassari.

Inizio di terzo quarto da incubo per la Dinamo che subisce due triple consecutive di Moira Joiner. Le spagnole alzano il ritmo, recuperano due possessi e raggiungono le isolane sul 51 pari. Sassari non segna più e Ferrol ne approfitta portandosi sul +5. La squadra italiana prova a reagire con la solita Taylor ma, con un parziale di 28-12, le iberiche conquistano la terza frazione 64-59.

Gli ultimi 10 minuti si aprono con un parziale di 6-0 per le spagnole, interrotto solo dai liberi di Taylor, che chiuderà con 26 punti. Sassari esce definitivamente dalla partita e Ferrol, indisturbata, continua ad allargare il suo vantaggio. Gli ultimi minuti servono solo per il risultato finale che recita 89-70 per la squadra spagnola che vola in semifinale di EuroCup. La Dinamo potrà, invece, tornare a concentrarsi solo sul campionato dopo questa parentesi europea.