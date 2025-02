NBA, McClung trionfa nella gara delle schiacciate all’All Star Game. Tyler Herro re delle triple

Sabato sera di grande spettacolo in NBA per l’All Star Game in svolgimento al Chase Center di San Francisco – casa dei Golden State Warriors – dove sono andate in scena le tradizionali gare da tre punti e delle schiacciate oltre alla Skills Challenge: andiamo a riassumere brevemente quanto accaduto.

Mac McClung si aggiudica per il terzo anno consecutivo la gara delle schiacciate. Il giocatore degli Osceola Magic in G League (squadra affiliata agli Orlando Magic) eguaglia così Nate Robinson, con l’ex New York Knicks che aveva vinto tre volte la gara delle schiacciate ma non consecutivamente. McClung ha sbaragliato la concorrenza con quattro schiacciate dove ha ricevuto il punteggio massimo ovvero “50”, con performance dove ha omaggiato anche grandi schiacciatori del recente passato ovvero Blake Griffin e Aaron Gordon. Secondo classificato il rookie dei San Antonio Spurs Stephone Castle.

Tyler Herro vince la gara del tiro da tre punti nell’All-Star Weekend al termine di un testa a testa emozionante con Buddy Hield (Golden State Warriors) e Darius Garland (Cleveland Cavaliers) con un punteggio di 24 nel round finale. Per Hield fatale un errore col quarto pallone sul suo ultimo carrello, con Herro che può esultare per il successo in questa gara alla sua prima partecipazione assoluta. La stella dei Miami Heat segue nell’albo d’oro ad un fuoriclasse del calibro di Damian Lillard, che non è riuscito nell’impresa di vincere la gara delle triple per il terzo anno consecutivo – centrata solo da Larry Bird e Craig Hodges – venendo eliminato già al primo turno.

La coppia formata da Evan Mobley e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) vince infine la Skills Challenge. Dopo essere avanzati in finale contro la coppia Draymond Green-Moses Moody (Golden State Warriors), Mobley e Mitchell hanno completato la Challenge in 1:00:40 mettendo così al sicuro il successo in questa competizione. Il Team Cavs diventa così la prima squadra non di casa a vincere lo Skills Challenge dalla sua introduzione nell’All Star Game nel 2022, complice anche la squalifica del duo Chris Paul-Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) che hanno provato ad ‘aggirare’ il regolamento senza però riuscire nell’intento e venendo così estromessi dalla gara vinta poi dai due giocatori Cavs.