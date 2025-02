Milano-Trento oggi, Finale Coppa Italia basket 2025: orario, tv, programma, streaming

Si chiude il sipario sulla Coppa Italia di basket 2025 ed è ora della finalissima. tra Olimpia Milano e Trento! Oggi domenica 16 febbraio, alle ore 17:15, le due squadre si incrociano nella finale della kermesse che assegnerà il titolo a Torino.

Milano arriva all’appuntamento dopo la netta vittoria contro la Virtus Bologna nei quarti e dopo soffrendo molto di più in semifinale contro Brescia. Due vittorie, però, che hanno lanciato i ragazzi di Ettore Messina verso la finale dimostrando che, però, nei momenti più caldi sanno gestire il match e portarlo a casa.

Dall’altra parte ci sarà una Dolomiti Energia Trentino che ha battuto ieri Trieste dopo il successo contro Reggio Emilia ai quarti di finale. Due vittorie arrivate nel finale, con ieri che sono stati Quinn Ellis e Anthony Lamb a fare la differenza, dopo che Trieste era rientrata in partita e sembrava poter scappare via. Ora l’ultimo passo per vincere la prima Coppa Italia della sua storia passa dal battere Milano oggi.

Palla a due che verrà alzata all’Inalpi Arena di Torino questo pomeriggio alle ore 17:15. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e su NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming disponibile invece su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa sfida finale della Coppa Italia di basket 2025!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2025 OGGI

Domenica 16 febbraio

Ore 17:15 Olimpia Milano – Trento – Diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre), NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MILANO-TRENTO COPPA ITALIA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre), NOVE (canale 9 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport