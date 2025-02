ATP Doha 2025, Nardi brilla all’esordio con Zhang e affronterà Alcaraz

Eccellente esordio di Luca Nardi nel torneo ATP 500 di Doha. Il tennista marchigiano ha superato in due set il cinese Zhizhen Zhang, numero 49 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Davvero ottima la prestazione dell’azzurro, che si regala così la sfida con Carlos Alcaraz, che con il ritiro di Jannik Sinner è diventato la testa di serie numero uno del torneo.

Un buonissimo rendimento al servizio per Nardi, che ha chiuso il match con cinque ace e il 76% dei punti vinti con la prima di servizio. Invece dall’altra parte Zhang ha sofferto moltissimo con la prima, conquistando il 62% dei punti.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni in battuta. Entrambi i tennisti non concedono nulla nei game al servizio ed il tie-break sembra quasi scontato. Invece nel decimo gioco Nardi si procura due palle break, che sono anche due set point, riuscendo a strappare la battuta all’avversario e chiudendo il primo set per 6-4.

Dopo un avvio di secondo equilibrato con Nardi che ha mancato una palla break nel quarto gioco, è Zhang a togliere la battuta all’azzurro. Sotto 3-2, però, Nardi reagisce benissimo e trova l’immediato controbreak. La striscia di game consecutivi prosegue per il numero 85 del mondo, che conquista anche i successivi tre game, ottenendo il break nell’ottavo game. Nardi chiude per 6-3 ed accede al secondo turno.