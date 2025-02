Quante posizioni guadagna Nardi nel ranking ATP? Che salto con la vittoria a Doha: è in scia a Fonseca!

Luca Nardi, partito dalle qualificazioni, è approdato agli ottavi di finale dei Qatar Open 2025 di tennis: l’azzurro sta provando a continuare a scalare il ranking ATP e con le tre vittorie consecutive ottenute a Doha ha già guadagnato 75 punti.

L’azzurro non scarterà punti lunedì prossimo, ma dato che a Doha ha superato le qualificazioni ed il primo turno, ha già scalato ben 8 posizioni nella classifica virtuale: Nardi lunedì scorso era 85° in graduatoria, a quota 674, ma quest’oggi è salito a quota 749, diventando 77°.

Approdando ai quarti l’azzurro salirebbe a quota 799, al 70° posto, mentre con la qualificazione in semifinale, invece, Nardi si porterebbe a 899, in 64ma posizione. La scalata di Luca Nardi potrebbe proseguire ancora: con l’approdo in finale si isserebbe a quota 1029, in 55ma piazza, infine con la vittoria del torneo balzerebbe a 1199, al 45° posto virtuale.

RANKING ATP LUCA NRDI 24 FEBBRAIO

Ranking ufficiale lunedì 17 febbraio: 674 punti, 85° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 749 punti, 77° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 799 punti, 70° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 899 punti, 64° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1029 punti, 55° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 1199 punti, 45° posto virtuale.