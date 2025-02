Nadia Battocletti: “Volevo interrompere la monotonia, inverno impegnativo di studio”

Nadia Battocletti ha firmato il nuovo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:30.82 a Lievin (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’argento olimpico dei 5000 metri ha fatto il proprio debutto stagionale in sala dopo un intenso inverno di cross (con tanto di successi agli Europei e al Campaccio) e ha chiuso al quarto posto alle spalle delle etiopi Freweyni Hailu (8:19.98), Gudaf Tsegay (8:25.12) e Birke Haylom (8:25.37).

L’azzurra ha abbassato di addirittura undici secondi il precedente primato nazionale che ella stessa aveva siglato tre anni fa e ha ribadito ancora una volta la sua incredibile caratura agonistica. Si trattava di un passaggio interlocutorio per la fuoriclasse trentina, che è anche diventata l’ottava europea di ogni epoca sulla distanza, a poco più di quattro secondi dal primato di 8:26.41 realizzato nel 2017 dalla britannica Laura Muir.

Nadia Battocletti ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Felice per questo risultato, mi sono sentita bene nella prima uscita stagionale indoor in una gara che ho voluto fare per interrompere la monotonia dell’inverno. Speravo in un lepraggio più lungo, ma c’è stato comunque il riferimento delle luci a bordo pista, e correre su questi ritmi da sola non è scontato. Se poi si considera che in questo periodo sono molto impegnata con lo studio, in vista dell’esame di tecnica delle costruzioni che a metà marzo sarà il penultimo prima della laurea, allora direi che sono decisamente soddisfatta”.