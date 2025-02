Leonardo Fabbri, arriva la prima bordata dell’anno! Misura di lusso e vittoria a Lievin, doppietta con Weir!

Leonardo Fabbri si lascia alle spalle due opache prestazioni e firma la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso, spedendo l’attrezzo a 21.95 metri sulla pedana di Lievin (Francia), sede di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’argento mondiale all’aperto e bronzo iridato in sala si è sciolto all’ultimo tentativo e ha così aggiunto dieci centimetri a quanto il neozelandese Jacko Gill fece lo scorso 9 febbraio ad Auckland.

Il toscano si è così avvicinato alla fettuccia dei 22 metri, che vorrà superare con continuità durante il corso della stagione, come d’altronde fece nella passata annata agonistica quando tra l’altro vinse gli Europei e la Diamond League con tanto di record italiano (22.98 metri all’aperto). Lo scorso anno timbrò un perentorio 22.37 in questa località (suo personale indoor, quella odierna è la sua terza misura con un tetto sopra la testa) e poi salì sul podio iridato poche settimane più tardi. Il 27enne ha così cancellato i poco brillanti 20.65 di Ostrava e 20.71 di Lodz, dimostrando di essere sulla strada giusta per essere grande protagonista durante tutto il 2025.

Leonardo Fabbri ha vinto la gara con una bella serie: nullo in apertura, 21.67 alla seconda prova, 21.78 al terzo tentativo, 21.25 al quarto affondo, 21.56 al quinto assalto e poi la ciliegina sulla torta finale, quando aveva tra l’altro già vinto la gara. Splendida doppietta italiana con Zane Weir in seconda posizione: il 29enne, Campione d’Europa indoor, ha piazzato un convincente 21.72, migliorando così il 21.39 con cui aveva vinto a Ostrava (si tratta della terza prestazione mondiale stagionale).

I due azzurri, che hanno preceduto il giamaicano Rajindra Campbell (21.34 per il bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024) e il quotato ceco Tomas Stanek (20.79), stanno salendo in quota in vista dei due grandi appuntamenti del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino, Cina).