Nadia Battocletti domina il Campaccio: spettacolare vittoria nel fango, Italia in festa dopo 31 anni

Nadia Battocletti ha vinto di forza il Campaccio, prestigioso evento di corsa campestre giunto alla sua 68ma edizione. Lungo l’impegnativo tracciato di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), sotto una fitta pioggia che ha reso molto fangoso l’esigente settore della ribattezzata montagnola, la fuoriclasse trentina ha sciorinato tutta la sua proverbiale classe e ha completato i sei chilometri (tre giri) con il tempo di 21:14.

La medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha confermato il pronostico della vigilia, surclassando l’intera concorrenza e facendo suo questa tradizionale competizione dell’Epifania, valida come tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di questa specialità). La fresca Campionessa d’Europa di questa disciplina, reduce dal successo alla BOclassic nella giornata di San Silvestro, ha attaccato fin dalle prime battute di gara e ha fatto il vuoto.

La 24enne, Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000 metri, ha regalato all’Italia un successo che mancava da addirittura 31 anni nel settore femminile (Silvia Sommaggio si impose nel 1994). L’azzurra ha conquistato la tanto sognata affermazione in quella che ella stessa ha definito la sua gara del cuore (la frequentava fin da junior), dopo il secondo posto di dodici mesi fa e la quarta piazza del 2023, e ha piazzato il secondo sigillo nel World Tour visto che in autunno aveva primeggiato ad Alcobendas prima della rassegna continentale.

Nadia Battocletti ha fatto gara solitaria per venti minuti, infliggendo distacchi abissale alle avversarie: l’altra azzurra Elisa Palmero ha tagliato il traguardo in seconda posizione con un ritardo di 44 secondi, precedendo di 6” la finlandese Susanna Saapunki. La burundese Micheline Niyomahoro doveva essere la rivale più temibile per la nostra portacolori, ma non è stata all’altezza e ha concluso in quarta posizione.