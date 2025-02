MotoGP, GP Thailandia 2025: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez unico ad aver bissato il successo

Il Mondiale 2025 di MotoGP comincia dalla Thailandia, palcoscenico inedito per l’ouverture. Mai la nuova stagione si era aperta nell’autodromo di Buriram, generalmente collocato in calendario nel mese di ottobre. Difatti, si torna a correre nell’altopiano del Khorat a poco più di quattro mesi di distanza dall’ultima volta.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come questo appuntamento, seppur molto giovane, debba essere tenuto in grande considerazione sul piano della popolarità. Sarà anche nato nel 2018, ma l’entusiasmo del pubblico thailandese è estremamente coinvolgente e conferisce all’evento un clima di vera e propria festa.

La pista, edificata tra il 2013 e il 2014, è semplice e spartana. Ha un lay-out molto simile a quello di Spielberg, senza tuttavia essere caratterizzata dai continui saliscendi dell’autodromo austriaco. Spesso, da queste parti, si è assistito a gare emozionanti, decise in volata. Inoltre, la pioggia può fare la sua apparizione, sia in termini di diluvio che di leggera spruzzata, generando una variabile in più.

BURIRAM – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI CINQUE GP

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – MARQUEZ Marc (Honda)

2022 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Come si può notare, il novero dei vincitori è ampio, poiché se ne contano quattro su cinque edizioni. Solo Marc Marquez ha primeggiato più di una volta, ma nell’epoca Pre-Covid (e soprattutto pre-incidente al braccio).

I VINCITORI DELLE DUE SPRINT

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BASTIANINI Enea (Ducati)

I POLEMEN

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2022 – BEZZECCHI Marco (Ducati)

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Dunque cinque centauri differenti si sono spartiti le pole position, a dimostrazione di come l’equilibrio generato da Buriram valga anche per quanto concerne il giro secco.

BURIRAM – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – MARINI Luca [ITA]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ALDEGUER Fermin [ESP]

2024 – CANET Aròn [ESP]

Tanta Italia nella categoria cadetta, con ben tre successi. Si attende ancora un pilota capace di ripetere una propria affermazione.

BURIRAM – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2018 – DI GIANNANTONIO Fabio [ITA]

2019 – ARENAS Albert [ESP]

2022 – FOGGIA Dennis [ITA]

2023 – ALONSO David [COL]

2024 – ALONSO David [COL]

Due le affermazioni italiane, così come sono due quelle di David Alonso, riuscito nell’impresa di primeggiare per due anni consecutivi nella prima classe formativa, dove tale dinamica è tutto fuorché banale o scontata.