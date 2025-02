MotoGP, Marc Marquez è carico in vista dell’esordio: “Sento di nuovo il fuoco giusto dentro”

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale. La conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale MotoGP 2025, ha fatto alzare il sipario su una annata che racchiude in sé notevole attesa, soprattutto pensando a Marc Marquez appena sbarcato nel team ufficiale di Ducati.

Il Cabroncito, otto volte campione del mondo, sei delle quali nella classe regina, sa di avere a disposizione una chance clamorosa. La moto migliore per andare alla caccia di nuovi successi e titoli. Dall’altra parte del box, tuttavia, si troverà il suo vero grande rivale di questa annata, Francesco “Pecco” Bagnaia, con il quale sarà tutto da gestire, dai rapporti personali agli sviluppi tecnici.

Nel corso della conferenza stampa sul tracciato di Buriram, il pilota nativo di Cervera parte dall’ovvio commento sul primo appuntamento della stagione: “Sono al 18° anno nel Motomondiale ma prima dell’esordio c’è sempre una emozione particolare. Negli ultimi anni non sentivo questo fuoco dentro. Ora invece so di essere nel posto giusto, con la moto che mi può dare l’opportunità di puntare davvero in alto. I test pre-stagionali? Percorso direi positivo, sin dai test di Barcellona. Mi sono sentito bene anche con il team e le cose sono migliorate passo dopo passo. La moto va bene e lo si è visto anche qui a Buriram ma, come sempre, i test sono una cosa, le gare un’altra”.

Nei test sulla pista thailandese Marc Marquez ha messo in mostra un ottimo time attack e una simulazione di passo gara notevole. Il favorito sarà lui? Il classe 1993 getta acqua sul fuoco: “Non è detto, tutto può cambiare. Ovviamente il rivale numero 1 sarà Pecco che qui è sempre stato velocissimo. Tutto sarà nuovo per me, una esperienza differente, ora per me cambia ogni scenario. Dovrò imparare anche molto da lui, dato che conosce alla perfezione il team a differenza mia”.

La lotta per il titolo sarà solo un derby in casa Ducati ufficiale? Per il Cabroncito lo scenario va ampliato: “Tutti i piloti Ducati certamente saranno pronti a lottare per la vittoria, poi i dettagli faranno la differenza, specialmente a livello di sviluppi. Noi da questo punto di vista pensiamo di avere impostato la moto nella direzione giusta. Altri nomi? Dispiace l’assenza di Jorge Martin, davvero sfortunato in questo doppio infortunio, quindi non dimentichiamo Pedro Acosta o Marco Bezzecchi. Io mi sento pronto per lottare ai più alti livelli, poi la stagione vedremo come andrà”.