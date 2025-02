MotoGP, Morbidelli penalizzato in Thailandia per aver ostacolato Bagnaia: “Decisione giusta”

Franco Morbidelli è stato punito dalla direzione gara per l’episodio avvenuto nel finale delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2025, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. L’italo-brasiliano del team VR46 dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara domenicale per aver ostacolato Francesco Bagnaia mentre era impegnato in un giro veloce sulla pista di Buriram.

“La Race Direction ha deciso che partirò tre posizioni indietro nella gara di domenica, ma ci sta perché l’episodio con Pecco era pericoloso. Una decisione che accetto. L’episodio in sé è stato particolare. Siamo arrivati entrambi veloci al T2, io ero in casco rosso e quando sono arrivato al T3 stavano portando via la moto di Bezzecchi dopo la caduta“, racconta il ducatista romano a Sky Sport.

“Forse i due piloti davanti a noi hanno pensato ci fossero ancora le bandiere gialle perché hanno rallentato molto e quando sono arrivato lì ho rallentato anche io pur non vedendo bandiere gialle. Quando è arrivato Pecco non mi sono spostato in tempo dalla traiettoria e giustamente si è arrabbiato con me, anche se c’erano altri piloti davanti. Mi dispiace perché è stato più sfortunato di me, ore cercherò di fare una bella qualifica e spero possa farla anche lui“, aggiunge Morbidelli.

Un peccato per il ducatista romano, che ha svolto un ottimo venerdì in Thailandia attestandosi in quinta posizione assoluta nelle pre-qualifiche a meno di tre decimi dalla vetta, centrando così il passaggio diretto in Q2 verso le qualifiche di domani.