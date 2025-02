MotoGP, risultati seconda giornata Test Buriram: Marc Marquez precede il fratello Alex, quinto Francesco Bagnaia

Al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, si è concluso il secondo ed ultimo giorno di test della MotoGP: come ieri il miglior tempo è dello spagnolo Marc Marquez (Ducati GP25) in 1’28″855, davanti al fratello Alex (Ducati Gresini), secondo a 0.179, ed a Marco Bezzecchi (Aprilia), terzo a 0.205.

Quarta piazza per l’iberico Pedro Acosta (KTM) a 0.278, davanti all’azzurro Francesco Bagnaia (Ducati GP25), quinto a 0.523, allo spagnolo Joan Mir (Honda), sesto a 0.544, ed all’altro italiano Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), settimo a 0.599.

Seguono in classifica il transalpino Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo a 0.731, e lo spagnolo Maverick Viñales (KTM Tech 3), nono a 0.751, infine completa la top ten l’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac), decimo a 0.762.

CLASSIFICA COMBINATA TEST MOTOGP BURIRAM 2025

1 93 M.MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.911 29 1’29.184 46 1’28.85528 1’29.496 29

2 73 A.MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.649 29 1’30.011 17 0.179 0.179 1’29.03419 1’30.203 4

3 72 M.BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.185 27 1’29.794 5 0.205 0.026 1’29.24411 1’29.060 30

4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory R KTM 1’29.904 25 1’29.936 29 0.278 0.073 1’29.13318 1’30.256 16

5 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.351 32 1’30.028 21 0.523 0.245 1’29.37830 1’29.429 33

6 36 J.MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.792 36 1’30.067 20 0.544 0.021 1’29.73013 1’29.399 29

7 21 F.MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 DUCATI 1’30.288 31 1’29.683 23 0.599 0.055 1’29.45412 1’30.190 28

8 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamah YAMAHA 1’30.654 25 1’30.233 23 0.731 0.132 1’29.81813 1’29.586 25

9 12 M.VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.113 21 1’30.827 25 0.751 0.020 1’30.25811 1’29.606 33

10 43 J.MILLER AUS Prima Pramac Yamaha YAMAHA 1’30.605 36 1’30.047 29 0.762 0.011 1’29.83011 1’29.617 32

11 79 A.OGURA JPN Trackhouse MotoGP Te APRILIA 1’30.453 50 1’30.821 15 0.781 0.019 1’29.63617 1’29.741 25

12 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory R KTM 1’30.376 29 1’30.041 30 0.877 0.096 1’29.73218 1’29.759 38

13 25 R.FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Te APRILIA 1’30.975 32 1’31.063 32 0.877 1’30.01315 1’29.732 29

14 10 L.MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.928 31 1’30.245 13 0.928 0.051 1’29.88413 1’29.783 38

15 23 E.BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.247 22 1’30.461 29 0.982 0.054 1’30.51612 1’29.837 26

16 5 J.ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.723 35 1’29.961 39 1.027 0.045 1’29.88216 1’30.903 4

17 42 A.RINS SPA Monster Energy Yamah YAMAHA 1’30.861 29 1’30.206 27 1.207 0.180 1’30.21817 1’30.062 18

18 54 F.ALDEGUER SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.948 30 1’30.373 23 1.230 0.023 1’30.59722 1’30.085 24

19 88 M.OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha YAMAHA 1’30.892 31 1’30.738 34 1.234 0.004 1’30.56514 1’30.089 34

20 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’31.622 25 1’31.208 17 1.610 0.376 1’30.46523 1’30.764 29

21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.879 26 1’31.730 22 2.352 0.742