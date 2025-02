Bagnaia: “Marquez avanti in Thailandia? Inutile dare peso ai test. Sono pronto per il Mondiale”

Francesco Bagnaia ritrova il sorriso al termine della seconda e ultima giornata dei test ufficiali di Buriram in vista del Gran Premio della Thailandia 2025, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo i tanti problemi tecnici che hanno caratterizzato il day-1, Pecco ha potuto finalmente accumulare tanti chilometri sulla pista asiatica per prendere maggiore confidenza con la sua Ducati ufficiale a due settimane dall’inizio dell’attesa sfida iridata con il nuovo compagno di squadra Marc Marquez (anche oggi il più veloce, sia sul giro secco che sul passo).

“Fortunatamente oggi siamo riusciti a raddrizzarla da ieri, perché comunque appena partiti la situazione era più o meno simile ma siamo riusciti ad entrare più nel dettaglio e capire cosa non stava funzionando. Durante la giornata abbiamo fatto solo passi in avanti e le varie cose che abbiamo provato hanno funzionato, quindi sono contento finalmente. Devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro questa volta“, esordisce Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Il tre volte iridato, senza provare il time-attack, ha chiuso a mezzo secondo di ritardo dal miglior tempo assoluto di Marquez: “Bilancio positivo, sicuramente siamo pronti per iniziare il Mondiale. Purtroppo il time-attack finale non è venuto fuori per altre complicazioni che non posso dire, però in generale è stata una giornata positiva. Oggi pomeriggio abbiamo fatto tantissimi giri in 1:30 con le gomme usate, quindi su questo siamo soddisfatti anche perché nonostante le gomme si consumassero sempre di più, riuscivamo a migliorarci coi tempi e questo è molto buono in vista della gara. In generale abbiamo fatto tanto lavoro sul setting per prepararci alla gara“.

Sul confronto diretto con Marc Marquez in questi test pre-stagionali: “In Malesia pari, qua direi che in questo momento lui ha avuto un test più proficuo a livello di performance. È riuscito da subito già ieri a non avere nessun problema e a migliorarsi, quindi in questo momento è un po’ avvantaggiato. Comunque è difficile ed inutile trarre delle conclusioni dai test, perché tanto tra due settimane siamo di nuovo qua e secondo me sarà bello“.