Francesco Bagnaia: “Difficile scegliere il motore, ho avuto una vibrazione”

Francesco Bagnaia ha analizzato i tre giorni di Test MotoGP andati in scena sul circuito di Sepang: “Sono stati tre giorni molto intensi, con tantissime cose da provare. Siamo riusciti a provarle tutte ed è stato positivo, abbiamo fatto anche le due simulazioni tra me e Marquez con configurazioni diverse per dare più dati possibili. Non c’è mai tempo abbastanza per capire tutto, è stato fondamentale dividerci il lavoro, purtroppo non c’è Di Giannantonio che ci avrebbe dato una mano. Siamo sulla strada giusta“.

Il due volte Campione del Mondo è entrato nel dettaglio ai microfoni di Sky: “Oggi (dove ha chiuso con il secondo tempo, n.d.r.) avevamo due configurazioni diverse, giustamente perché dobbiamo dare dati. Marquez è stato molto veloce e costante, io per via di una vibrazione ho dovuto alzare giro dopo giro, ma tutto ci aiuta per andare avanti“.

Il ribattezzato Pecco ha poi proseguito: “Tante cose di elettronica le abbiamo passate. Sul motore è una decisione da prendere con cautela perché per due anni sarà lo stesso, anche oggi non siamo riusciti a chiudere il gap in frenata rispetto alla GP24. È un discorso che porteremo avanti anche nei prossimi Test, faremo ancora delle comparative dei telai: ce n’è uno che sembra veloce ma con le gomme usate tende ad andare peggio e un altro che sembra costante. La Thailandia con un livello di grip più basso ci aiuterà molto“.

I dubbi permangono su alcuni aspetti fondamentali: “Abbiamo una moto che è una base fantastica e che funziona perfettamente e un’altra moto che sembra avere un grandissimo potenziale e un motore con grandissimo potenziale su cui dobbiamo capire molto. Per come è nato a livello di erogazione ci porterebbe a usare quello ma dobbiamo ancora fare le nostre valutazioni, perché su questa pista c’era grip mentre in Thailandia entreremo tutti da zero“.