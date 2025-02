Mikaela Shiffrin vince la 100ma gara: “Pensavo fosse un allenamento”

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Giovanni Agnelli. La fuoriclasse statunitense, che ieri non era riuscita a qualificarsi alla seconda manche del gigante sulle nevi piemontesi, ha conquistato il centesimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante: a quasi tre mesi di distanza dall’infortunio rimediato tra le porte larghe a Killington, la 29enne è tornata a ruggire e ha raggiunto la fantasmagorica tripla cifra.

La 29enne è stata impeccabile in questo appuntamento tra i pali stretti che ha fatto seguito ai Mondiali di Saalbach, firmando il miglior tempo nella prima manche e poi dilagando nella seconda, infliggendo un distacco di 61 centesimi alla croata Zrinka Ljutic e di 0.64 alla connazionale Paula Moltzan. Nella classifica di specialità è sesta a 163 lunghezze di ritardo da Ljutic, il divario è naturalmente figlio della lunga assenza per infortunio.

Mikaela Shiffrin, che oggi ha messo la firma sul suo 63mo sigillo in slalom, ha espresso la propria soddisfazione all’Ansa: “Alla partenza ho pensato che fosse solo un giorno di allenamento. Molte cose dovevano andare bene per me oggi e non così bene per gli altri. Alla fine, ho fatto qualcosa di buono. Tutti sono stati così gentili con me e mi hanno supportata, i miei compagni di squadra, i miei avversari, gli allenatori“.