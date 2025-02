Mikaela Shiffrin rinasce nello slalom di Sestriere e festeggia la leggendaria vittoria n.100 in Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin scrive una pagina indelebile nella storia dello sci alpino. La straordinaria campionessa americana è riuscita finalmente il traguardo della centesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, trionfando nello slalom del Sestriere. Una carriera memorabile quella della statunitense, che eguaglia anche il numero di podi (155) di un’altra leggenda come lo svedese Ingemar Stenmark.

Una vittoria speciale quella di oggi al Sestriere e che va oltre ai numeri, anche perchè arrivata in uno dei momenti più difficili della carriera per l’americana, che ieri addirittura non era riuscita nemmeno a qualificarsi tra le trenta in gigante. Shiffrin ha faticato a tornare dall’infortunio patito a Killington davanti ai suoi tifosi, proprio quando sembrava certa la centesima vittoria in quella occasione.

Oggi ha proprio vinto da Shiffrin, infliggendo distacchi pesanti alle rivali. In seconda posizione ha concluso la croata Zrinka Ljutic con 61 centesimi di ritardo dalla vetta. Grande festa americana oggi al Sestriere, visto che sul podio ci sale anche Paula Moltzan, che chiude al terzo posto dalla connazionale a 64 centesimi.

Quarta l’austriaca Katharina Liensberger (+0.76) davanti alla svedese Cornelia Oehlund (+0.84), che firma una rimonta clamorosa nella seconda manche, recuperando ben diciotto posizioni. Sesta la tedesca Emma Aicher (+1.10), che ha preceduto la connazionale Lena Duerr (+1.13) e la svedese Anna Swenn-Larsson (+1.24). Completano la Top-10 la svizzera Wendy Holdener (+1.25) e la slovena Andreja Slokar (+1.30).

Marta Rossetti è la migliore delle azzurre in sedicesima posizione (+1.86), perdendo due posizioni rispetto alla prima manche. Martina Peterlini è diciannovesima (+2.45), mentre Lara Della Mea conclude al ventunesimo posto (+2.54).

Nella classifica di generale non cambia nulla visto che Federica Brignone è sempre in testa con 999 punti davanti a Lara Gut-Behrami, ferma ad 809 punti. Cambia invece quella di slalom, visto che Zrinka Ljutic balza al comando con 489 punti, sfruttando anche l’uscita nella prima manche della svizzera Camille Rast (450).