Pagelle slalom Sestriere 2025: Shiffrin 100 e lode, Ljutic fa il massimo, Oehlund che rimonta, Rossetti non sbaglia

PAGELLE SLALOM FEMMINILE SESTRIERE

Domenica 23 febbraio

MIKAELA SHIFFRIN 100 e lode: 100 vittorie in carriera. Che traguardo! Un numero che fa tremare i polsi. Tripla cifra per una campionessa leggendaria. Vince con ampio margine nella sua specialità preferita e lo fa al Sestriere, un luogo già di suo leggendario. Oggi non dà scampo alle rivali. Precisa, veloce, efficace. Leggera come ai bei tempi. Imprendibile come sempre. Siamo tutti testimoni della sua grandezza.

ZRINKA LJUTIC 8: la croata ci prova, ma oggi Mikaela Shiffrin non si poteva battere. Il futuro è nelle sue mani vista la sua giovane età, ma anche il presente la vede grandissima protagonista. Seconda a metà gara. Seconda al traguardo. Oggi non poteva davvero fare di più.

PAULA MOLTZAN 7.5: troppo spesso non ha saputo capitalizzare manche importanti per errori pesanti. Oggi le discese sono ottime e sono due. La statunitense sfiora il secondo posto per soli 3 centesimi e si conferma nell’elite dello slalom. Dovrebbe ricordarselo più spesso…

KATHARINA LIENSBERGER 6.5: terza a metà gara, scivola giù dal podio nella seconda manche. Risultato che dà continuità alle sue prestazioni e che le dà fiducia dopo periodi complicati. Le manca, però, sempre quel pizzico di voglia di attaccare al massimo.

CORNELIA OEHLUND 7.5: che seconda manche! La giovane svedese piazza il miglior tempo e rimonta ben 18 posizioni. Da 23a a quinta, a soli 2 centesimi dal podio. Che prestazione! Tenere bene sott’occhio il suo nome. Ci farà divertire…

MARTA ROSSETTI 6: dopo tanti errori ed uscite di scena, la nostra portacolori vive una domenica finalmente lineare. Nella prima manche è efficace e veloce con una 14a posizione di livello. Nella seconda discesa, però, scende solamente per giungere al traguardo e perde decimi su decimi e anche qualche posizione di troppo.

MARTINA PETERLINI 5.5: dopo aver concluso al 22° posto la prima manche, nella seconda ha la capacità di cambiare marcia, seppur leggermente, risalendo 3 gradini.

LARA DELLA MEA 5.5: gara con il freno a mano tirato. 19a al termine della prima manche, scende in 21a nella seconda. La tarvisiana dimostra di volere arrivare al traguardo, ma oggi serviva anche altro..

CAMILLE RAST 4.5: che erroraccio! Non completa la prima manche perchè cade letteralmente sotto il traguardo. La svizzera, che partiva con il pettorale rosso di specialità getta alle ortiche una chance importante cadendo malamente a 3-4 porte dall’arrivo.