Mikaela Shiffrin rinuncia alla combinata a squadre dei Mondiali di sci alpino: “Devo concentrami su gigante e slalom”

Dosare le energie. Mikaela Shiffrin ha dato un annuncio importante in vista del proprio programma di gare che affronterà nei Mondiali di sci alpino a Saalbach (Austria). La campionessa americana, tornata a gareggiare nello slalom di Courchevel (Francia) a distanza di due mesi dall’infortunio patito per la caduta nella seconda manche del gigante a Killington (USA), ha deciso che non parteciperà alla combinata a squadre femminile, in programma martedì 11 febbraio.

Un format che sostituisce la combinata alpina classica a livello individuale, in cui ogni team sarà composto da due atlete nel caso specifico: una discesista e una slalomista, secondo il seguente schedule sulle nevi austriache:

COMBINATA A SQUADRE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO 2025

Martedì 11 febbraio

Ore 10.00 Discesa combinata a squadre femminile

Ore 13.15 Slalom combinata a squadre femminile

“Devo concentrare le mie energie sulla preparazione delle gare di gigante (13 febbraio, ndr.) e slalom (15 febbraio, ndr.) e non potrò partecipare alla combinata a squadre“, ha scritto sul proprio profilo Instagram Shiffrin.

Una gara molto particolare in cui gli Stati Uniti avrebbero potuto proporre le due superstar dello sci alpino insieme: la citata Shiffrin tra i pali stretti dello slalom e Lindsey Vonn in discesa. Non sarà così. “Sto cercando di tornare al 100%. “Non è un compito facile e ogni giorno porta con sé nuove sfide“, ha affermato l’atleta in grado di vincere 99 gare in Coppa del Mondo.

Da dire che la combinata a squadre, novità assoluta nella rassegna iridata di sci alpino, sarà parte del programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Magari, in quella circostanza, gli States punteranno sull’accoppiata magica formata da Mikaela e Lindsey.