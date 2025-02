Sci alpino, Mondiali Saalbach 2025. Per Mikaela Shiffrin comincia la sfida più grande, allungare il filone d’oro da “infortunata”

Gli imminenti Mondiali di sci alpino 2025 rappresenteranno una delle sfide più grandi della carriera di Mikaela Shiffrin. Non tanto in virtù del livello delle avversarie che si troverà a fronteggiare, bensì in ragione del suo stato di salute. Lo schianto patito lo scorso 30 novembre nel gigante di Killington ha compromesso la sua stagione nell’ottica della classifica generale e rischia di mettere a repentaglio anche il filone aureo iridato.

La fenomenale statunitense si è infatti fregiata di almeno una medaglia d’oro in ogni edizione andata in scena dal 2013 al 2023. Nei primi quattro casi c’è stato il trionfo in slalom, con una sorta di ideale passaggio di testimone alle altre specialità nel 2019, l’unica in cui ha primeggiato in due contesti differenti. La quasi trentenne stelle strisce ha dunque calcato il gradino più alto del podio in almeno un Mondiale per 6 volte di fila.

Già questo è un record assoluto, perché nessun uomo e nessuna donna è stata capace di fare altrettanto. Neppure nell’anteguerra, quando le medaglie iridate venivano conferite ogni anno. Un primato tuttavia messo a repentaglio dall’incidente subito poco più di due mesi orsono sulle nevi patrie. Shiffrin è rientrata in fretta e furia a Courchevel, il 30 gennaio, dovendo però accontentarsi di un decimo posto tra i prediletti rapid gates.

Una sorta di test, per capire se può essere competitiva a sufficienza per essere protagonista. Evidentemente, ha trovato almeno parzialmente le risposte cercate, altrimenti non avrebbe perseguito nell’obiettivo di realizzare un recupero-lampo.

La domanda è se riuscirà a rimettere in sesto quanto basta il suo organismo prima delle competizioni che, a Saalbach, eleggeranno la Campionessa del Mondo di ogni disciplina. Quelle tecniche andranno in scena nella seconda settimana, concedendo a Mikaela qualche giorno di recupero in più. Potenzialmente provvidenziale, considerata la sua difficile situazione.

Signore e signori, si tratta di uno dei temi forti del Mondiale 2025. Comunque vada, accadrà qualcosa di sensazionale. Se Shiffrin non vincerà, verrà meno la sequenza di manifestazioni iridate benedette da un successo più lunga di sempre nell’ormai secolare storia dello sci alpino.

Viceversa, se dovesse affermarsi in una delle quattro gare a disposizione, realizzerebbe un’impresa epica, perché vincerebbe comunque nonostante il sinistro accusato a Killington, sarebbe miracolo sportivo. Oppure, volendola vedere in maniera molto più pragmatica, un’ulteriore dimostrazione di pura e semplice superiorità rispetto alla concorrenza.