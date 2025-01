Zrinka Ljutic é la nuova regina dello slalom: dominio a Courchevel. Shiffrin indietro, che rimpianti per Rossetti

Zrinka Ljutic domina lo slalom di Courchevel e lancia un chiaro segnale in vista degli ormai imminenti Mondiali. La croata si presenterà a Saalbach assolutamente come la principale favorita tra i rapid gates, frutto anche dei tre successi stagionali. Dopo aver chiuso in testa la prima manche, nella seconda Ljutic non solo gestisce la pressione ma aumenta notevolmente il vantaggio, infliggendo oltre un secondo a tutte le avversarie.

Seconda posizione per la svedese Sara Hector (+1.26), che rimonta cinque posizioni nella seconda manche. Stesso recupero anche per la tedesca Lena Duerr (+1.28), che sfrutta anche la clamorosa uscita dopo poche porte della svizzera Wendy Holdener, che era seconda a metà gara. Dal podio della prima manche è scesa anche l’austriaca Katharina Liensberger, quarta a 1.44 dalla vetta.

Quinto posto per la svizzera Camille Rast (+1.46), che ha preceduto Lara Colturi (+1.48) e la connazionale Melanie Meillard (+1.67). Ottava posizione per l’austriaca Katharina Huber (+1.88) davanti alla slovena Andreja Slokar (+2.00). A completare la Top-10 c’è Mikaela Shiffrin, che tornava in gara proprio a Courchevel due mesi dopo l’infortunio a Killington. L’americana non è apparsa ancora in condizione, spingendo davvero poco nella seconda manche, dove ha perso cinque posizioni rispetto a metà gara.

La migliore delle azzurre è Martina Peterlini, che chiude in quindicesima posizione (+2.58), centrando il miglior risultato stagionale per l’Italia in slalom. A punti va anche Lara Della Mea, ventiduesima (+3.20). Fuori Vera Tschurtschentaler e soprattutto Marta Rossetti, per cui i rimpianti sono veramente enormi. La bresciana stava volando nella seconda manche, presentandosi al secondo intermedio con otto decimi di vantaggio sulla svedese Aronsson Elfman (dodicesima a 2.12), prima di uscire nell’ultimo tratto.

Nella classifica di specialità Camille Rast è in testa con 450 punti, ma Ljutic si è notevolmente avvicinata a quota 409. In quella generale, invece, comanda sempre Federica Brignone (799 punti) davanti a Lara Gut-Behrami (729) e Rast (607).