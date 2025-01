Mikaela Shiffrin non si scompone: “Devo inseguire, ma so cosa fare”. E annuncia le gare per i Mondiali

La statunitense Mikaela Shiffrin si è classificata decima nello slalom di Courchevel, ultima gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile prima dei Mondiali: la nordamericana, al rientro dopo un lungo infortunio, ha parlato a fine gara ai microfoni di Eurosport.

La statunitense ha affermato: “E’ un passo importante per me, per vedere dove mi trovavo rispetto alle migliori al mondo, era importante anche tornare a gareggiare prima dei Mondiali. Non era facile per me, c’erano tante tracce, tanti segni in pista, è stata una sfida per me, le migliori hanno sciato alla grande“.

L’analisi della propria prova: “Vedremo il video, ma il timing è mancato in alcune parti, ho lottato un po’, forse avrei dovuto seguire il segno. So quello che devo fare, ci sarà tanto allenamento adesso. L’importante è la ripartenza da oggi“.

Svelate le gare a cui parteciperà agli imminenti Mondiali: “Gigante e slalom, però vediamo anche come andranno i prossimi dieci giorni. Abbiamo programmato tante ore di allenamento, adesso devo inseguire le migliori al mondo ed ho tanto lavoro da fare“.