Atletica, il World Indoor Tour si chiude a Madrid. Ultime finiture per gli Europei, c’è Tecuceanu

Il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala) si appresta a disputare l’ultima tappa, in programma venerdì 27 febbraio a Madrid. Nella capitale spagnola si chiuderà un lungo cammino che ci ha tenuto compagnia lungo l’inverno e ci si proietterà verso gli Europei Indoor della prossima settimana.

La lussemburghese Patrizia Van Der Weken cercherà una stoccata sui 60 metri per spedire un messaggio alla nostra Zaynab Dosso, alla svizzera Kambundji e alla polacca Swoboda in vista della rassegna continentale. L’ungherese Attila Molnar si è fermato a tre centesimi dal record europeo dei 400 metri e cercherà di convincere nuovamente sfidamento lo statunitense Brian Faust, Liemarvin Bonevacia e Oscar Husillos.

Catalin Tecuceanu ha saltato i Campionati Italiani e si rimetterà in gioco in questa occasione, impegnandosi sugli 800 metri contro lo statunitense Jonah Koech e i padroni di casa Alvaro De Arriba e Adrian Ben, al via anche Simone Barontini. Elena Bellò saranno impegnate sulla stessa distanza, mentre Federica Del Buono prenderà parte ai 3000 metri dove spiccano le etiopi Freweyni Hailu, Birke Haylom e Lomi Muleta.

Nel salto triplo si incroceranno Hugues Fabrice Zango e Lazaro Martinez, Molly Caudery e Tina Sutej sono le più attese nel salto con l’asta con Elisa Molinarolo, il peso femminile offrirà il duello tra Chase Ealey e Sarah Mitton. Sui 60 ostacoli spuntano Enrique Llopis, Abel Jordan, Asier Martinez e Wilhem Belocian. Nel salto triplo sarà impegnata Ottavia Cestonaro, mentre Vittorio Ghedina esordirà sui 60 ostacoli a livello internazionale.