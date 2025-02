Marcell Jacobs 4° a Boston: riviviamo i 60 metri – VIDEO

Partenza lenta per Marcell Jacobs nella sua stagione 2025. Il bi-campione olimpico di Tokyo 2021 ha dato il via alla sua annata, prendendo parte alla terza tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). A Boston (USA), Jacobs ha gareggiato nei 60 metri e ha dovuto prendere atto di una prestazione al di sotto delle aspettative.

Il velocista lombardo non aveva affatto convinto fin dalle batterie, coprendo la distanza in 6.69 ed essendo il primo degli esclusi dalla finale a cinque. La rinuncia per infortunio del nigeriano Udodi Onwuzurike ha rimesso in gioco Jacobs, che nell’atto conclusivo ha migliorato di sei centesimi il crono precedente.

Un tempo di 6.63 che però non era quello che l’azzurro desiderava, sulla base di quanto fatto in allenamento. Dopo una buona partenza, è venuta meno la progressione nel nostro portacolori, mentre gli altri scappavano via. A trionfare è stato il campione olimpico dei 100 metri a Parigi, Noah Lyles, che ha messo d’accordo tutti in 6.52. Alle sue spalle si sono classificati il bahamense Terrence Jones (6.57), l’altro statunitense P.J. Austin (6.60) e per l’appunto Marcell.

L’atleta nostrano proverà a rifarsi nel prossimo appuntamento a New York, in programma sabato 8 febbraio, sempre nell’ambito del World Indoor Tour. Vedremo se nella Grande Mela Jacobs saprà trovare brillantezza nella propria corsa. Di seguito il video della gara di Boston: