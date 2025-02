Mattia Bellucci ci ha sempre creduto: “Anche io posso fare come Sinner”

Mattia Bellucci ha compiuto una grande impresa sconfiggendo Daniil Medvedev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam e può così proseguire la propria avventura sul cemento della località olandese. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul numero 7 del mondo, compiendo un enorme balzo in avanti nel ranking ATP e issandosi virtualmente al 76mo posto del ranking ATP. Il 23enne se la dovrà vedere al prossimo turno contro il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il padrone di casa Tallon Griekspoor.

La stagione era incominciata con le sconfitte al primo turno dei Challenge di Camberra e di Quimper e l’eliminazione al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open, settimana scorsa ha perso al secondo turno dell’ATP 250 di Montpellier contro lo statunitense Kovacevic e ora si sta superando a Rotterdam. L’azzurro ha sempre creduto nelle proprie potenzialità e lo scorso anno fece parlare di sé per delle dichiarazioni su Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo e tre volte Campione Slam.

Dopo aver raggiunto il tabellone principale degli Australian Open, infatti, aveva parlato del fuoriclasse altoatesino, affrontato e battuto più volte nei campionati under 11 e under 13. Ai microfoni di Supertennis si era soffermato su un incontro del 2014: “Ricordo ancora bene quella partita, lui è ossessionato dal fatto che non voleva perdere ma anche io ero ossessionato dal match. A quel tempo Jannik era un chiodo, per niente strutturato: più alto di me, ma magrolino. Nonostante ciò già allora vedevi determinate caratteristiche, già allora aveva una buona mano. A quei tempi comunque con il mio gioco gli davo sicuramente fastidio“.

Mattia Bellucci aveva poi espresso un parere su Jannik Sinner, dicendo chiaramente che anche lui potrebbe arrivare fino a dove è arrivato il numero 1 del mondo: “La grandezza di Jannik viene dal lavoro. Lui non è un alieno come disse Bublik nel 2021. Arrivare dove è arrivato lui si può, lo possono fare anche altri e lo potrei fare anche io. Ha però il grandissimo vantaggio che ha iniziato a farlo prestissimo e ora è una macchina da punti“.