Magia Empoli: batte la Juventus ai rigori e si regala la semifinale di Coppa Italia

L’Empoli ha firmato una delle più grandi sorprese calcistiche degli ultimi anni, sconfiggendo la Juventus ai calci di rigore e qualificandosi alle semifinali della Coppa Italia. La formazione toscana, terzultima in Serie A, è stata capace del colpaccio all’Allianz Stadium, eliminando la Vecchia Signora, crollata a sorpresa dopo essere stata già estromessa dalla Champions League.

L’Empoli ora sogna in grande nella semifinale in andata-ritorno contro il Bologna: a disputare l’atto conclusivo ci sarà sicuramente una formazione non attesa alla vigilia, pronta a fronteggiare chi avrà la meglio nel derby tra Inter e Milan. Si tratta di una prima volta storica per questa società, che nel pieno della lotta per non retrocedere avrà la possibilità di giocare per qualcosa di importante.

La partita si è sbloccata al 24′, quando Nico ha commesso un errore con un complesso passaggio di prima intenzione: la palla è finita a Maleh, che ha trafitto Perin con un bel tiro sul secondo palo. Il pubblico rumoreggia, i bianconeri perdono molti palloni e non riescono mai a rendersi pericolosi contro un Empoli che invece ha avuto addirittura un paio di occasioni per raddoppiare con Konate.

Soltanto una grande giocata di Thuram ha permesso ai padroni di casa di pareggiare: triangolazione chiusa con Kolo Muani, che si inventa un dribbling in uno spazio ristretto su Henderson e trova la via del gol. I toscani si chiudono e si va ai rigori, dove gli errori di Vlahovic e Yildiz risultano decisivi, Marianucci trasforma ed elimina i detentori del trofeo.