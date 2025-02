Calcio femminile, Andrea Soncin: “Grande rammarico, Danimarca costretta a rincorrerci. Poi la qualità…”

L’Italia è stata sconfitta dalla Danimarca per 3-1 nella seconda giornata della Nations League di calcio femminile, incappando nella prima sconfitta di questo cammino dopo che quattro giorni fa si era imposta contro il Galles. Le azzurre hanno ceduto al cospetto della formazione nordica di fronte al proprio pubblico di La Spezia: botta e risposta tra Farger e Cambiaghi nella prima parte della ripresa, poi è emerso il tasso tecnico delle ospiti, ripassate in vantaggio con una magia di Holmgaard e poi capaci di arrotondare nel recupero con un contropiede concretizzato da Thomsen.

Il CT Andrea Soncin ha analizzato la prestazione della Nazionale ai microfoni della Rai: “Dispiace per le ragazze, c’è grande rammarico perché hanno fatto una grande prestazione con una squadra di altissimo livello. Loro sono state costrette a rincorrerci per buona parte della gara e per questo faccio i complimenti alla squadra. La loro qualità ha fatto la differenza, ma per più di 75-80 minuti abbiamo fatto la partita che volevamo. Questa sera sono molto più le note positive di quelle negative. Sul secondo gol c’è stata una grande giocata, sono soddisfatto di come abbiamo giocato, abbiamo attaccato con tante giocatrici“.

Un passaggio anche su qualche discusso episodio arbitrale: “Il movimento sta crescendo, c’è chi è preposto per fare certe valutazioni e alcune cose sono chiare, ma non entro in certi discorsi“. Le azzurre torneranno in campo il prossimo 4 aprile per affrontare la Svezia nell’incontro che chiuderà il girone d’andata e che rappresenterà un crocevia fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali.