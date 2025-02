Inter-Lazio 2-0, gol da urlo di Arnautovic: i neroazzurri volano in semifinale di Coppa Italia

L’Inter ha sconfitto la Lazio per 2-0 e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia. I ragazzi di Simone Inzaghi si sono imposti a San Siro e ora daranno vita a un imperdibile doppio derby contro il Milan per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo e la possibilità di alzare al cielo il trofeo. La capolista della Serie A ha vinto grazie a un gol per tempo: Arnautovic ha portato in vantaggio i padroni di casa al 39′, Calhanoglu ha chiuso i conti trasformando un calcio di rigore al 77′.

L’Inter si è schierata con il 3-5-2: Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Taremi. La Lazio ha risposto con il 4-2-3-1: Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

Isaksen si è reso pericoloso in un paio di occasioni, ma poi l’Inter ha sbloccato il risultato: corner battuto da Dimarco, la difesa della Lazio libera l’area, ma dal limite Arnautovic calcia al volo con il mancino e trova un gol spettacolare.

La Lazio ha avuto una ghiotta occasione al 59′, ma Martinez blocca su Zaccagni e un quarto d’ora più tardi Correa viene abbattuto da Gigot: Calhanoglu si presenta sul dischetto, trasforma e chiude i conti. Da segnalare la traversa di Pedro all’81mo minuto, poi l’Inter controlla e vince la partita.