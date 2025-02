Lucia Bronzetti non si ferma, batte anche Stearns ed è ai quarti a Cluj-Napoca

Lucia Bronzetti si qualifica per i quarti di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2025. Continua il bel cammino dell’azzurra, che sconfigge per 6-2 7-6(1) in un’ora e 29 minuti l’americana Peyton Stearns, numero 3 del seeding, e vede all’orizzonte la possibilità di un derby con Elisabetta Cocciaretto. Questo, chiaramente, a patto che la marchigiana sconfigga la rumena Ana Bogdan nell’ultimo match di giornata in Romania.

Dopo un paio di game sostanzialmente di studio, è velocissima la maniera in cui Bronzetti si prende il break di vantaggio nel terzo gioco, a 15 e senza troppe cerimonie. Stearns non riesce a trovare una tattica giusta, di errori ne commette diversi, ma in qualche modo riesce a reggere per un po’. Poi, sul 4-2, dovendo barcamenarsi di fronte a una maggior varietà di Bronzetti, deve fronteggiare altre tre palle break, subendo sulla seconda un paio di dritti che valgono il 5-2 all’italiana, la quale, a suon di ace e accelerazioni, chiude sul 6-2.

L’assolo di Bronzetti continua anche nel secondo set, quando arriva subito, in apertura, il servizio strappato senza grandi difficoltà. Stavolta, però, c’è più lotta, con Stearns che in più di un’occasione riesce a cercare di trovare contromisure alla giornata molto positiva dell’italiana, cancellandone anche chance di 5-2 che sarebbero decisive. Sul 4-3, poi, sono due errori dell’azzurra a costare carissimi, perché significano controbreak. Il gioco successivo è però molto lottato, con Bronzetti che riesce a riprendersi il maltolto e ad andare a servire per il match. L’americana, però, ci mette un attimo a girare la situazione portandosi sul 6-5. Pochi minuti dopo è tie-break, che la riminese semplicemente domina, portando a casa 7-1 e match.

Dato di ace davvero importante per Bronzetti: otto quelli odierni nel complesso di un 73,5% di punti vinti con la prima, contro il 50% di Stearns, il vero fattore fondamentale. Il tutto dopo un 2025 che era iniziato a corrente alternata, ma che ora le regala il primo quarto di finale stagionale.