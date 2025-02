Volta ao Algarve 2025, tappa e maglia per Jan Christen: uno-due UAE con Joao Almeida

Bel colpo di Jan Christen che regala alla UAE Team Emirates – XRG la nona vittoria in questo inizio del 2025: va allo svizzero la seconda tappa della Volta ag Algarve con l’arrivo in salita sull’Alto da Foia. Bella doppietta con Joao Almeida e per l’elvetico arriva anche la maglia di leader.|

Nella prima parte della corsa sono cinque i corridori che attaccano in maniera concreta: Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Brent Van Moer (Lotto), André Carvalho (Efapel Cycling), Hugo Nunes (Credibom/LA Aluminios/Marcos Car),German Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé). Nel gruppo sono il Team Visma | Lease a bike e la Red Bull – BORA – hansgrohe a spingere particolarmente per tornare sotto.

Carvalho è il primo a mollare tra gli uomini al comando, mentre il ricongiungimento tra plotone e battistrada arriva a poco più di 20 chilometri dalla conclusione. Finale che è davvero duro, con una serie di salite che lasciano segni nelle gambe di diversi corridori all’interno del gruppo e vanno in difficoltà Geraint Thomas, Wout van Aert che aveva dato una mano nell’inseguimento e Biniam Girmay.

Sulla salita finale sono cinque i corridori che provano a prendere il sopravvento: Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Ben Tulett (Team Visma | Lease a bike) e il nostro Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck).

Christen è il più brillante di tutti, ci prova più volte e nel finale dà la spallata giusta per staccare tutti e andare a vincere la tappa: è doppietta con un grande Joao Almeida che arriva secondo al termine di una straordinaria accelerazione, terzo De Plus, davanti a Romain Bardet e Antonio Morgado. Tappa e maglia per Christen, mentre Jonas Vingegaard è sembrato in gestione e giunge sesto, settimo Vergallito, nono Primoz Roglic che paga tre secondi da Vingegaard.