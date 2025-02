LIVE Vavassori-Auger Aliassime, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’exploit da qualificato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Vavassori-Auger Aliassime, partita valida per i sedicesimi di finale di Rotterdam, torneo ATP 500 con in palio

L’azzurro si è qualificato al tabellone principale battendo in 2 set il francese Geoffrey Blancaneaux con il punteggio di 6-3 6-4. Tempo di durata? 1 ora e 25 minuti. A Vavassori sono bastati due break, uno nel 5° game del primo e uno in apertura di 2° per regolare un ospite non troppo gradito. Adesso, davanti, il canadese Auger Aliassime, n.23 del ranking ATP al momento.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti. Il 24enne originario di Montreal, passato professionista nel 2017, sta giocando un ottimo tennis e arriva da due vittorie (una maturata da poco a Montpellier in finale contro Kovacevic e l’altra in Australia, più precisamente ad Adelaide contro Korda). Non sarà dunque facile per l’azzurro, attualmente 317° nella classifica ATP, riuscire ad imporre il proprio gioco. La miglior posizione ricoperta da Vavassori è, tra l’altro, fuori dalla top 100. Si tratta di un 128esimo posto nel 2023.

Agli ottavi di finale, chi dei due uscirà vincitore, incontrerà probabilmente Carlos Alcaraz, ad un test non troppo difficile in mattinata con l’olandese Van de Zandschulp, entrato come wild card.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell'incontro valido per i sedicesimi di finale punto per punto. L'orario d'inizio è, indicativamente, per le 13:00 ora italiana. Prima di loro dovranno giocare i due francesi Fils e Constant Lestienne.